Новая аптечка автомобилиста: глупость или благо?

Posted 1 июля 2010, 05:13
Published 1 июля 2010, 05:13
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В конце июня автомобилистам дали немало пищи для размышлений. Навскидку и не скажешь, какая из двух новостей — полное запрещение употребления алкоголя за рулем, или изменение состава автомобильной аптечки — вызвала больше суждений и споров. Сегодня поговорим о лекарствах.
Настало 1 июля, и изменение состава автомобильной аптечки стало реальностью. Автолюбители не могут сойтись во мнении, что приносят с собой новые правила. Избавятся ли водители от ненужного хлама в своей машине, или же лишатся возможности оказать реальную помощь пострадавшим при ДТП? Давайте разберемся, что же входило в состав аптечки до сегодняшнего дня, и что должно находиться в «сумке Айболита» теперь.
Состав автомобильной аптечки до 1 июля 2010 года
1. Обезболивающие, противовоспалительные и противо шоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке.
1.1. Анальгин 0,5 № 10 (или аналог) 1 уп.
аспирин 0,5 № 10 1 уп.
1.2. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер 1 шт.
1.3. Раствор сульфацила натрия 1 фл.
2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран.
2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией (сдавливанием) для само— и взаимопомощи 1 шт.
2.2. Бинт стерильный 10Ч5 1 шт.
2.3. Бинт нестерильный 10Ч5 1 шт.
2.4. Бинт нестерильный 5Ч5 1 шт.
2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра для перевязки грязных ран 1 шт.
2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5Ч7,2 или 2Ч5 8 шт.
2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения «Колетекс ГЕМ» с фурагином 6Ч10 см, 10Ч18 см 3 шт. или Статин (порошок) 1,0 гр 3 уп.
2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.
2.9. Лейкопластырь 1Ч500 или 2Ч500 или 1Ч250 1 шт.
2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт
2.11. Вата 50 г 1 шт.
3. Средства при болях в сердце.
3.1. Нитроглицерин таб. № 40 или капс. № 20 (тринитролонг) 1 уп.
3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп.
4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.
4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-в-рот» 1 шт.
5. Средство при обмороке (коллапсе).
5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.
6. Средство для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.
6.1. Энтеродеа 2 уп. или уголь активированный в табл. № 10 1 уп.
7. Средство при стрессовых реакциях.
7.1. Корвалол 1 фл.
8. Ножницы тупоконечные 1 шт.
9. Инструкция
10. Футляр пластмассовый
Таким образом, в аптечке находились лекарства почти на все случаи жизни. Какую реальную пользу они приносили? Это вопрос дискуссионный. Уверен, было немало случаев, когда наличие того или иного средства спасало человеку жизнь. С другой стороны, как справедливо замечают многие автовладельцы, мало кто из водителей знает, зачем нужно большинство из этих лекарств, а главное, как их грамотно использовать. Срок годности многих из них быстро истекал, лекарства обновлялись, но все равно продолжали лежать в аптечке, психологически успокаивая водителя. Мол, если что, у меня полная аптечка лекарств!
С 1 июля 2010 года обязательный набор автомобильной аптечки существенно сократился. Теперь в него входят:
2 вида бактерицидных лейкопластыря и лейкопластырь рулонный (размеры бактерицидного лейкопластыря, который должен содержаться в аптечке, должны быть не менее 1,9х7,2 см (ранее – 2,5х7,0 или 2х5 см), кровоостанавливающий жгут, ножницы, по 3 вида стерильных и нестерильных медицинских марлевых бинтов, стерильный перевязочный пакет, стерильные марлевые медицинские салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания, медицинские перчатки, рекомендации по применению аптечки, футляр.
Аптечки, произведенные до 1 июля 2010 года, действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2011 г.
По мнению сторонников минимального набора медицинских средств, этого набора вполне достаточно, чтобы оказать пострадавшим первую помощь до приезда врачей. Рациональное зерно в этих рассуждениях есть. Если не знаешь, как пользоваться — лучше и не пробуй. В конце концов, никто не запрещает вам возить с собой те лекарства и препараты, которые, по вашему мнению, могут оказаться необходимыми.
Принесут ли новые правила пользу, покажет время. Сильные аргументы есть как у сторонников, так и у противников новой аптечки.