Новая аптечка автомобилиста: глупость или благо?



2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт

2.11. Вата 50 г 1 шт.

3. Средства при болях в сердце.

3.1. Нитроглицерин таб. № 40 или капс. № 20 (тринитролонг) 1 уп.

3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп.

4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.

4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-в-рот» 1 шт.

5. Средство при обмороке (коллапсе).

5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.

6. Средство для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.

6.1. Энтеродеа 2 уп. или уголь активированный в табл. № 10 1 уп.

7. Средство при стрессовых реакциях.

7.1. Корвалол 1 фл.

8. Ножницы тупоконечные 1 шт.

9. Инструкция

10. Футляр пластмассовый



Таким образом, в аптечке находились лекарства почти на все случаи жизни. Какую реальную пользу они приносили? Это вопрос дискуссионный. Уверен, было немало случаев, когда наличие того или иного средства спасало человеку жизнь. С другой стороны, как справедливо замечают многие автовладельцы, мало кто из водителей знает, зачем нужно большинство из этих лекарств, а главное, как их грамотно использовать. Срок годности многих из них быстро истекал, лекарства обновлялись, но все равно продолжали лежать в аптечке, психологически успокаивая водителя. Мол, если что, у меня полная аптечка лекарств!