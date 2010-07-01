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Posted 1 июля 2010, 06:15

Published 1 июля 2010, 06:15

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Сити-менеджер Александровска сам устанавливал себе надбавки

1 июля 2010, 06:15
В отношении Александра Мигашкина возбуждено уголовное дело.

В Александровске Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении сити-менеджера Александра Мигашкина по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Как сообщила «ФедералПресс» прокурор Александровского района Лариса Курнигян, данный преступный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки еще в апреле 2010 года, материалы были переданы в следственные органы.

По версии следствия, сити-менеджер издал распоряжение, установив себе ежемесячную надбавку в размере 150% от должностного оклада за особые условия муниципальной службы. Кроме того, он сам себе присвоил квалификационный разряд «Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3 класса» и установил ежемесячную надбавку за данный разряд в размере 30% от должностного оклада.

Таким образом, в период с 1 октября 2009 года по настоящее время из бюджета Александровского городского поселения подозреваемым незаконно получено более 223 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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