Сити-менеджер Александровска сам устанавливал себе надбавки

По версии следствия, сити-менеджер издал распоряжение, установив себе ежемесячную надбавку в размере 150% от должностного оклада за особые условия муниципальной службы. Кроме того, он сам себе присвоил квалификационный разряд «Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3 класса» и установил ежемесячную надбавку за данный разряд в размере 30% от должностного оклада.