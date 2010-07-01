Сити-менеджер Александровска сам устанавливал себе надбавки

Posted 1 июля 2010, 06:15
Published 1 июля 2010, 06:15
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
В Александровске Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении
Как сообщила «ФедералПресс» прокурор Александровского района Лариса Курнигян, данный преступный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки еще в апреле 2010 года, материалы были переданы в следственные органы.
По версии следствия,
Таким образом, в период с 1 октября 2009 года по настоящее время из бюджета Александровского городского поселения подозреваемым незаконно получено более 223 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и