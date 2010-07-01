«У моста» последним из пермских театров завершил свой сезон

Заканчивал «эстафету» пермский театр «У моста», привезший в этом году на берега Камы главную театральную награду России — «Золотую маску». В этом году один из самых популярных театров Перми, известный по всей России, был одним из главных «ньюсмейкеров» пермского театрального сообщества. После пожара в «Хромой лошади» театр закрывали из соображение пожарной безопасности, потом Сергей Федотов и его команда привезли в Пермь высокую награду за спектакль «Калека с Инишмана». А в мае труппа отправлялась на гастроли в Египет, где тепло была принята местной публикой.