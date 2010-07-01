«У моста» последним из пермских театров завершил свой сезон

Posted 1 июля 2010, 09:31
Published 1 июля 2010, 09:31
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
30 июня последний из «больших» пермских театров завершил очередной сезон. Впрочем, еще в 20-х числах месяца в большинстве городских театров уже отзвучали последние аплодисменты.
Не теряющий популярность, несмотря на метаморфозы, «Театр-Театр» «отстрелялся» первым: 18 июня коллектив театра сыграл «Жизнь человека», закрыв свой 83-й сезон.
Закрытием сезона в Пермском государственном театре кукол стал показ «Необыкновенного кукольного концерта» Сергея Образцова, состоявшийся 23 июня. Этот спектакль занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый посещаемый на планете, но в Перми зрители увидели его впервые. Теперь театр ждет своих гостей в октябре.
24 июня в Театре оперы и балета прошел Гала-концерт и два одноактных балета — «Ринг» и «Венгерские танцы». Теперь артисты готовятся принять участие в ожидаемом спектакле «Фиделио», который состоится на территории музея политических репрессий «Пермь-36» с 3 по 11 июля.
Пермский ТЮЗ завершил театральный сезон 28 июня спектаклем «Свидание в предместье» по пьесе А.Вампилова.
Минувший театральный сезон запомнился пермякам открытием «Сцены-Молот», показавшей несколько ярких и оригинальных спектаклей. Закрытие первого сезона «Сцены-Молот» прошло показом спектакля «Где-то и около».
Заканчивал «эстафету» пермский театр «У моста», привезший в этом году на берега Камы главную театральную награду России — «Золотую маску». В этом году один из самых популярных театров Перми, известный по всей России, был одним из главных «ньюсмейкеров» пермского театрального сообщества. После пожара в «Хромой лошади» театр закрывали из соображение пожарной безопасности, потом Сергей Федотов и его команда привезли в Пермь высокую награду за спектакль «Калека с Инишмана». А в мае труппа отправлялась на гастроли в Египет, где тепло была принята местной публикой.
30 июня театр в очередной раз презентовал пермякам трагикомический «Сиротливый Запад», поставленный по одноименному произведению не теряющего популярность ирландского драматурга Мартина Мак-Донаха.
фото с сайта teatr-umosta.ru