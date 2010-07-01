properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2010, 11:09

Published 1 июля 2010, 11:09

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

В Кунгуре начались соревнования мотопарапланеристов

1 июля 2010, 11:09
Почётное третье место занял пермяк Василий Ярославцев.

30 июня в рамках открытого чемпионата Приволжского федерального округа по видам спорта СЛА-мото начались соревнования мотопарапланеристов. Первым испытанием для них стало упражнение на точность взлёта и посадки. Здесь оценивается не только способность взлететь с первой попытки, но и умение приземлиться как можно ближе к заданной цели.

Для взлёта пилоту даётся 4 попытки, он должен набрать высоту в 150 метров, выключить двигатель и попытаться сесть как можно точнее. Наибольшее количество очков спортсмену приносит взлёт с первой попытки и точное попадание в цель – круг, диаметром 25 см. Первое касание земли ногами пилота – и есть та точка, по которой определяется набранное количество очков. При этом посадка должна быть осуществлена очень точно, задевать землю руками или приземляться на колени нельзя – в зачёт не пойдёт ни одного очка.

Первое место занял Михаил Желтухин из Кургана, набрав 1050 баллов. Второе место тоже отдано представителям из Кургана: Александру Соловьеву и Елене Пермяковой (920 баллов). Почётное третье место занял пермяк Василий Ярославцев (500 баллов).

#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика