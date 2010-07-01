В Кунгуре начались соревнования мотопарапланеристов

Posted 1 июля 2010, 11:09
Published 1 июля 2010, 11:09
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
30 июня в рамках открытого чемпионата Приволжского федерального округа по видам спорта
Для взлёта пилоту даётся 4 попытки, он должен набрать высоту в 150 метров, выключить двигатель и попытаться сесть как можно точнее. Наибольшее количество очков спортсмену приносит взлёт с первой попытки и точное попадание в цель – круг, диаметром 25 см. Первое касание земли ногами пилота – и есть та точка, по которой определяется набранное количество очков. При этом посадка должна быть осуществлена очень точно, задевать землю руками или приземляться на колени нельзя – в зачёт не пойдёт ни одного очка.
Первое место занял Михаил Желтухин из Кургана, набрав 1050 баллов. Второе место тоже отдано представителям из Кургана: Александру Соловьеву и Елене Пермяковой (920 баллов). Почётное третье место занял пермяк Василий Ярославцев (500 баллов).