В Кунгуре начались соревнования мотопарапланеристов

Для взлёта пилоту даётся 4 попытки, он должен набрать высоту в 150 метров, выключить двигатель и попытаться сесть как можно точнее. Наибольшее количество очков спортсмену приносит взлёт с первой попытки и точное попадание в цель – круг, диаметром 25 см. Первое касание земли ногами пилота – и есть та точка, по которой определяется набранное количество очков. При этом посадка должна быть осуществлена очень точно, задевать землю руками или приземляться на колени нельзя – в зачёт не пойдёт ни одного очка.