Фестиваль «Движение» в Хохловке объединит все континенты

«Каждая группа, привезенная нами, имеет свою «изюминку». Даже единственная на фестивале поп-группа в чистом виде — «Treya» – с «чудинкой». На фестиваль мы собрали все континенты, включая Австралию», — сказал журналистам господин Чепарухин. По его мнению, на каждом подобном фестивале должна присутствовать хотя бы одна известная группа, за которой тянутся неизвестные. При этом он отметил, что многие музыканты, приезжающие в Хохловку, являются загадкой лишь для пермяков, в то время как за их плечами десятки, а то и сотни различных фестивалей по всему миру. Основным движущим мотивом команд из других стран является интерес к происходящей в Перми «культурной революции». Однако, как отметили организаторы фестиваля, «нельзя долго размахивать знаменем культурной революции», важным является и участие в этом процессе бизнеса, который пока что, к сожалению, не проявляет особого интереса к пермским фестивалям.