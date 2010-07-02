Фестиваль «Движение» в Хохловке объединит все континенты

Posted 2 июля 2010, 05:59
Published 2 июля 2010, 05:59
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
2 июля состоялась пресс-конференция, посвященная открытию в Хохловке фестиваля «Движение». Продюсер фестиваля Александр Чепарухин подробнее рассказал о том, что ждет пермяков на этом празднике, который обещает быть грандиозным.
«Каждая группа, привезенная нами, имеет свою «изюминку». Даже единственная на фестивале поп-группа в чистом виде — «Treya» – с «чудинкой». На фестиваль мы собрали все континенты, включая Австралию», — сказал журналистам господин Чепарухин. По его мнению, на каждом подобном фестивале должна присутствовать хотя бы одна известная группа, за которой тянутся неизвестные. При этом он отметил, что многие музыканты, приезжающие в Хохловку, являются загадкой лишь для пермяков, в то время как за их плечами десятки, а то и сотни различных фестивалей по всему миру. Основным движущим мотивом команд из других стран является интерес к происходящей в Перми «культурной революции». Однако, как отметили организаторы фестиваля, «нельзя долго размахивать знаменем культурной революции», важным является и участие в этом процессе бизнеса, который пока что, к сожалению, не проявляет особого интереса к пермским фестивалям.
Впрочем, и без того 3 и 4 июля в Хохловке должно быть жарко. Ведь нас ждет восемь часов самой разнообразной музыки ежедневно. Характерно, что организаторы «Движения» не зацикливаются на каком-то определенном направлении. Так, Александр Чепарухин отметил, что собрать поклонников какого-то определенного музыкального направления легче, однако для него это не представляет особого интереса. Именно поэтому группы и исполнители, которых мы услышим в Хохловке — все очень разные, причем как по музыкальной направленности, так и по опыту. К примеру, самарские «Cheese People» еще только набираются фестивального опыта, в то время как за плечами немецкой группы «DISSIDENTEN» уже немало фестивальных «баталий». Кстати говоря, музыкант из этой немецкой группы уже успел оценить красоту природы Пермского края, заметив, что Хохловка — самое красивое место в России, которое ему доводилось видеть.
Остается надеяться, что 3 и 4 июля «не подкачают» как музыканты, так и погода. Впрочем, было бы настроение, а остальное, уверен, будет на самом высоком уровне.
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