Угон BMW X5 в Перми обошелся «Росно» в 2, 7 миллиона

Этот случай — достаточно нетипичный, особенно для Пермского края. Стоимость новенького BMW X5 составляет порядка 3,5 млн. рублей. В данной ситуации одной из пострадавших стороной является банк, предоставивший кредит на покупку автомобиля. Стоит сказать, что случаи, когда страховая компания выплачивает огромные деньги за угон автомобиля, не так уж и часты. Обычно автомобили просто не застрахованы на достаточную для примерного возмещения ущерба сумму. Кроме того, при установке на транспортное средство некоторых охранно-поисковых комплексов стоимость страхования автомобиля от угона, кражи, грабежа и разбоя заметно снижается. К таким поисковым системам относятся «Автоконнекс» «Автолокатор» и «Цезарь Сателлит».