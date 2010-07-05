Угон BMW X5 в Перми обошелся «Росно» в 2, 7 миллиона

Posted 5 июля 2010, 11:32
Published 5 июля 2010, 11:32
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
Как сообщает пресс-служба Приволжской дирекции ОАО «Росно», компания выплатила 2 794 413 рублей физическому лицу в качестве страхового возмещения по договору КАСКО за угнанный автомобиль BMW X5. Автомобиль был застрахован по рискам «угон», «ущерб» и «пожар». Владелец BMW в дневное время приехал в гипермаркет «Виват» и оставил машину на неохраняемой парковке. Вернувшись из магазина, мужчина автомобиля не обнаружил, и тогда обратился в правоохранительные органы. Транспортное средство не было оборудовано поисковой системой, и его поиски результатов не дали. Страховая компания перечислила деньги в банк, выдавший кредит на покупку машины.
Этот случай — достаточно нетипичный, особенно для Пермского края. Стоимость новенького BMW X5 составляет порядка 3,5 млн. рублей. В данной ситуации одной из пострадавших стороной является банк, предоставивший кредит на покупку автомобиля. Стоит сказать, что случаи, когда страховая компания выплачивает огромные деньги за угон автомобиля, не так уж и часты. Обычно автомобили просто не застрахованы на достаточную для примерного возмещения ущерба сумму. Кроме того, при установке на транспортное средство некоторых охранно-поисковых комплексов стоимость страхования автомобиля от угона, кражи, грабежа и разбоя заметно снижается. К таким поисковым системам относятся «Автоконнекс» «Автолокатор» и «Цезарь Сателлит».
По КАСКО транспортное средство можно застраховать на любую сумму, не превышающую его страховую стоимость.
Остается добавить, что, согласно статистике, наиболее часто в России угоняют автомобили Mitsubishi и Toyota. Однако в Перми угонщики обычно предпочитают отечественные переднеприводные автомобили, так как владельцы таких машин зачастую уделяют меньше внимания безопасности.