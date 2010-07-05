Второй раз в Прикамье пройдет Чемпионат по метанию коровьих лепешек

Турнир проводится с 2009 года. Мысль о создании чемпионата пришла в голову местному жителю Крыловского поселения Звереву Владимиру. Прочитав в Интернете, о том, что в Америке проходит чемпионат по метанию коровьих лепешек, он предложил провести данное мероприятие на традиционном празднике «День села». С начала были заготовлены перчатки, организаторы боялись реакции населения, но когда был объявлен конкурс, Крыловцы с рвением бросились разбирать лепешки голыми руками. Количество участников конкурса было не ограничено, желающих было много. Победителей наградили ценными призами.