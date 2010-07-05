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Posted 5 июля 2010, 10:45

Published 5 июля 2010, 10:45

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Второй раз в Прикамье пройдет Чемпионат по метанию коровьих лепешек

5 июля 2010, 10:45
Крыловцы с рвением бросились разбирали лепешки голыми руками.

В селе Крылово Осинского района состоится ежегодный сельский турнир «Веселый коровяк», центральным мероприятием которого является соревнование по метанию сухого коровяка.

Турнир проводится с 2009 года. Мысль о создании чемпионата пришла в голову местному жителю Крыловского поселения Звереву Владимиру. Прочитав в Интернете, о том, что в Америке проходит чемпионат по метанию коровьих лепешек, он предложил провести данное мероприятие на традиционном празднике «День села». С начала были заготовлены перчатки, организаторы боялись реакции населения, но когда был объявлен конкурс, Крыловцы с рвением бросились разбирать лепешки голыми руками. Количество участников конкурса было не ограничено, желающих было много. Победителей наградили ценными призами.

С целью позиционирования Палаты сельских поселений с 2010 года принято решение о повышении статуса мероприятия до международного уровня, при поддержке американского общества The Beaver County Chamber of Commerce (Oklahoma), выступающего организатором World Cow Chip Throwing – ежегодного всемирного фестиваля по метанию коровяка.

В программу мероприятия в 2010 году входят гонки на мотоблоках, скачки на «быках» с копьем, сельскохозяйственная супер-лотерея и II чемпионат по метанию сухого коровяка. Днем будет работать детская площадка. Вечером любители спорта смогут поиграть в футбол и пляжный волейбол.

Вы можете принять участие в поединках турнира «Веселый коровяк», торжественное открытие которого состоится 10 июля 2010 года в 14.00 в селе Крылово. Регистрация участников соревнований будет проходить на месте проведения мероприятия.

По всем вопросам обращаться по тел. (342) 237–56–72; e-mail: [email protected]

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