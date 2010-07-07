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Posted 7 июля 2010, 09:10

Published 7 июля 2010, 09:10

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Акция по сбору макулатуры и пластика в самом разгаре

7 июля 2010, 09:10
В рамках краевого проекта «Генеральная уборка» проходит конкурс по сбору макулатуры.

В Перми в рамках краевого проекта «Генеральная уборка» проходит конкурс по сбору макулатуры. За время проведения акции в Перми уже сдано более 20 тысяч тонн макулатуры и вторсырья. Конкурс будет продолжаться до ноября 2010 года.

Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, целью проведения конкурса является предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в природную среду. В настоящее время участниками акции уже стали многие школы города, детские сады, индивидуальные предприниматели.

Присоединиться к акции могут все желающие — промышленные, торговые организации, неравнодушные горожане. Участникам предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры (газет, журналов, бумаги, архивов, картона, гофротары). Также приветствуется сдача пластика.

В конкурсе предусмотрены две номинации: «Лучшее учреждение» и «Лучший организатор». В номинации «Лучшее учреждение» (юридическое лицо) участвуют учреждения и организации, в номинации «Лучший организатор» участвуют физические лица. По итогам акции участникам будут вручены ценные призы.

Удобно, что собранную макулатуру не придется вывозить самостоятельно. Для этого достаточно связаться с генеральными партнерами акции, осуществляющими организацию вывоза собранной макулатуры, — ООО «Центр Вторресурсы» и ООО «Буматика».

Чтобы стать участником акции, необходимо получить «зеленый талон». Для этого можно заполнить бланк, размещенный на сайтах www.permecology.ru , www.waste.perm.ru , www.bumatika.ru , www.centrvtor.ru , либо получить бланк непосредственно при сдаче макулатуры на производственных базах.

ООО «Центр Вторресурсы»:
Тел. +7 (342) 2–710–328, 2–113–048
e-mail: [email protected]
Пермь, ул. К.Цеткин, 14, «Деловой центр», 4-й этаж, офис №28

ООО «Буматика»:
Тел. +7 (342) 2–700–408, 2–700–008, 2–619–392
e-mail: [email protected]
Пермь, ул. А.Гайдара, 8Б, офис. 301

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