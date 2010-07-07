Акция по сбору макулатуры и пластика в самом разгаре

Posted 7 июля 2010, 09:10
Published 7 июля 2010, 09:10
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
В Перми в рамках краевого проекта «Генеральная уборка» проходит конкурс по сбору макулатуры. За время проведения акции в Перми уже сдано более 20 тысяч тонн макулатуры и вторсырья. Конкурс будет продолжаться до ноября 2010 года.
Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, целью проведения конкурса является предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в природную среду. В настоящее время участниками акции уже стали многие школы города, детские сады, индивидуальные предприниматели.
Присоединиться к акции могут все желающие — промышленные, торговые организации, неравнодушные горожане. Участникам предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры (газет, журналов, бумаги, архивов, картона, гофротары). Также приветствуется сдача пластика.
В конкурсе предусмотрены две номинации: «Лучшее учреждение» и «Лучший организатор». В номинации «Лучшее учреждение» (юридическое лицо) участвуют учреждения и организации, в номинации «Лучший организатор» участвуют физические лица. По итогам акции участникам будут вручены ценные призы.
Удобно, что собранную макулатуру не придется вывозить самостоятельно. Для этого достаточно связаться с генеральными партнерами акции, осуществляющими организацию вывоза собранной макулатуры, — ООО «Центр Вторресурсы» и ООО «Буматика».
Чтобы стать участником акции, необходимо получить «зеленый талон». Для этого можно заполнить бланк, размещенный на сайтах www.permecology.ru , www.waste.perm.ru , www.bumatika.ru , www.centrvtor.ru , либо получить бланк непосредственно при сдаче макулатуры на производственных базах.
ООО «Центр Вторресурсы»:
Тел. +7 (342) 2–710–328,
e-mail:
Пермь, ул. К.Цеткин, 14, «Деловой центр»,
ООО «Буматика»:
Тел. +7 (342) 2–700–408, 2–700–008,
e-mail:
Пермь, ул. А.Гайдара, 8Б, офис. 301