Акция по сбору макулатуры и пластика в самом разгаре

В Перми в рамках краевого проекта «Генеральная уборка» проходит конкурс по сбору макулатуры. За время проведения акции в Перми уже сдано более 20 тысяч тонн макулатуры и вторсырья. Конкурс будет продолжаться до ноября 2010 года.