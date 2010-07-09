МТС представляет новый сервис «Загрузи свой GOOD’OK»

Posted 9 июля 2010, 05:48
Published 9 июля 2010, 05:48
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
«Загрузи свой GOOD’OK» — дополнительный сервис для пользователей услуги МТС GOOD’OK, позволяющий устанавливать собственный
«Услуга GOOD’OK, с помощью которой можно заменять гудки мелодией, становится все более популярной. Среди её пользователей много творческих людей, которые хотели бы не просто выбирать мелодии из каталога, а создавать собственный индивидуальный контент. Теперь у них появилась возможность устанавливать вместо гудка авторские музыкальные произведения, оригинальные приветствия и шутки. И для этого не нужно никаких специальных знаний, достаточно минимального владения звукозаписывающими программами», — рассказал Сергей Третьяков, коммерческий директор по массовому рынку
МТС постоянно реализует новые решения в рамках сервиса GOOD’OK, позволяющего устанавливать мелодию вместо гудка (RBT, ring back tone). Компания первая среди сотовых операторов предложила сервис российским абонентам в 2005 году. В прошлом году МТС запустила услугу «Поймай GOOD’Ok», которая позволяет нажатием клавиши «звездочка» скопировать понравившуюся мелодию у другого абонента МТС.