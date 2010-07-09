МТС представляет новый сервис «Загрузи свой GOOD’OK»

«Услуга GOOD’OK, с помощью которой можно заменять гудки мелодией, становится все более популярной. Среди её пользователей много творческих людей, которые хотели бы не просто выбирать мелодии из каталога, а создавать собственный индивидуальный контент. Теперь у них появилась возможность устанавливать вместо гудка авторские музыкальные произведения, оригинальные приветствия и шутки. И для этого не нужно никаких специальных знаний, достаточно минимального владения звукозаписывающими программами», — рассказал Сергей Третьяков, коммерческий директор по массовому рынку МТС-Урал.