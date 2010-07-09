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Posted 9 июля 2010, 05:48

Published 9 июля 2010, 05:48

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

МТС представляет новый сервис «Загрузи свой GOOD’OK»

9 июля 2010, 05:48
позволяющий устанавливать собственный аудио-контент в качестве гудка для мобильного телефона.

«Загрузи свой GOOD’OK» — дополнительный сервис для пользователей услуги МТС GOOD’OK, позволяющий устанавливать собственный аудио-контент в качестве гудка для мобильного телефона.

«Услуга GOOD’OK, с помощью которой можно заменять гудки мелодией, становится все более популярной. Среди её пользователей много творческих людей, которые хотели бы не просто выбирать мелодии из каталога, а создавать собственный индивидуальный контент. Теперь у них появилась возможность устанавливать вместо гудка авторские музыкальные произведения, оригинальные приветствия и шутки. И для этого не нужно никаких специальных знаний, достаточно минимального владения звукозаписывающими программами», — рассказал Сергей Третьяков, коммерческий директор по массовому рынку МТС-Урал.

Для того, чтобы установить на мобильный собственный гудок, абоненту необходимо «загрузить» его через WEB-интерфейс в «Личном кабинете» на сайте www.goodok.mts.ru. После загрузки авторская мелодия проходит проверку модератором и может быть использована в качестве гудка. Стоимость проигрывания индивидуальной мелодии – 96, 9 рублей в месяц. Абонент может одновременно «загружать» и использовать две персональные мелодии.

МТС постоянно реализует новые решения в рамках сервиса GOOD’OK, позволяющего устанавливать мелодию вместо гудка (RBT, ring back tone). Компания первая среди сотовых операторов предложила сервис российским абонентам в 2005 году. В прошлом году МТС запустила услугу «Поймай GOOD’Ok», которая позволяет нажатием клавиши «звездочка» скопировать понравившуюся мелодию у другого абонента МТС.

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