properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2010, 06:12

Published 9 июля 2010, 06:12

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

В районе Мичуринских садов нашли артиллерийский снаряд

9 июля 2010, 06:12
Он находился в яме на пустыре.

Как сообщает пресс-служба УВД по Пермскому краю, на пустыре, располагающемся недалеко от Мичуринских садов, в яме был обнаружен подозрительный железный предмет конусообразной формы. На место выехала оперативная группа Орджоникидзевского отдела милиции, сотрудник ОМОНа и кинолог. Как оказалось, предмет представлял собой артиллерийский снаряд, не представляющий угрозы. Снаряд был изъят механическим способом для дальнейшего уничтожения.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика