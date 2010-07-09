В районе Мичуринских садов нашли артиллерийский снаряд

Как сообщает пресс-служба УВД по Пермскому краю, на пустыре, располагающемся недалеко от Мичуринских садов, в яме был обнаружен подозрительный железный предмет конусообразной формы. На место выехала оперативная группа Орджоникидзевского отдела милиции, сотрудник ОМОНа и кинолог. Как оказалось, предмет представлял собой артиллерийский снаряд, не представляющий угрозы. Снаряд был изъят механическим способом для дальнейшего уничтожения.