Пермские спасатели получили новую спецтехнику

— Пожалуй, вы одни из тех, кто ежедневно сталкивается с чрезвычайной ситуацией. С начала года на вашем счету 82 спасенных жизни, — отметил Игорь Орлов, обращаясь к спасателям. — Безусловно радует тот факт, что с сегодняшнего дня эти автомобили и оборудование встанут на боевое дежурство в службе спасения. Надеюсь, ваша служба теперь будет хоть чуточку легче и безопасней.