Пермские спасатели получили новую спецтехнику

Posted 12 июля 2010, 11:35
Published 12 июля 2010, 11:35
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Министр общественной безопасности Пермского края Игорь Орлов передал спасателям одну аварийно-спасательную машину тяжелого класса на базе шасси КАМАЗ, аварийно-штабную машину на базе автомобиля УАЗ Hunter, пять Аварийно-спасательных машин среднего класса на базе автомобиля «Соболь»,
Спецтехника была приобретена на средства краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пермском крае на 2010 год».
— Пожалуй, вы одни из тех, кто ежедневно сталкивается с чрезвычайной ситуацией. С начала года на вашем счету 82 спасенных жизни, — отметил Игорь Орлов, обращаясь к спасателям. — Безусловно радует тот факт, что с сегодняшнего дня эти автомобили и оборудование встанут на боевое дежурство в службе спасения. Надеюсь, ваша служба теперь будет хоть чуточку легче и безопасней.
Также министр сообщил, что до конца года должно быть закуплено дополнительное оборудование, необходимое для работы спасателей.
Фото с сайта: Пермский Региональный Сервер