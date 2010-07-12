properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2010, 11:35

Published 12 июля 2010, 11:35

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Пермские спасатели получили новую спецтехнику

12 июля 2010, 11:35
С начала года спасатели спасли 82 человека.

Министр общественной безопасности Пермского края Игорь Орлов передал спасателям одну аварийно-спасательную машину тяжелого класса на базе шасси КАМАЗ, аварийно-штабную машину на базе автомобиля УАЗ Hunter, пять Аварийно-спасательных машин среднего класса на базе автомобиля «Соболь», вездеход-амфибию АРГО, а также гидроцикл и лодки.

Спецтехника была приобретена на средства краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пермском крае на 2010 год».

— Пожалуй, вы одни из тех, кто ежедневно сталкивается с чрезвычайной ситуацией. С начала года на вашем счету 82 спасенных жизни, — отметил Игорь Орлов, обращаясь к спасателям. — Безусловно радует тот факт, что с сегодняшнего дня эти автомобили и оборудование встанут на боевое дежурство в службе спасения. Надеюсь, ваша служба теперь будет хоть чуточку легче и безопасней.

Также министр сообщил, что до конца года должно быть закуплено дополнительное оборудование, необходимое для работы спасателей.

#Регион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика