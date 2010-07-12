Пермячка потребовала соблюдать Конституцию

Posted 12 июля 2010, 08:52
Published 12 июля 2010, 08:52
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Завтра, 13 июля, в Перми снова будут разбирать уголовное дело в отношении Вячеслава Вяткина, сбившего в 2006 году человека на пешеходном переходе. Именно
В декабре 2006-го Вячеслав Вяткин сбил мужа Людмилы Галкиной Александра, когда тот переходил дорогу по «зебре» недалеко от своего дома. Уголовное дело по факту гибели Галкина возбудили в марте 2007-го. И только спустя три года, в мае 2010-го, Ленинский районный суд Перми решил, что водитель автомобиля, сбившего Александра Галкина, виновен. Вяткина осудили на два года лишения свободы в колонии-поселении (максимальный срок за такое преступление составляет пять лет). Однако в июне
Людмила Галкина отреагировала на решение кассационной коллегии жалобой в Конституционный суд. «Полагаю, что Галкин А. В., являвшийся Заслуженным энергетиком России и уникальным специалистом в отрасли, заслужил, чтобы высшая судебная инстанция задалась вопросом о неконституционном и несправедливом характере нормы уголовного закона», — отмечает Галкина в заявлении.
«Считаю сложившуюся ситуацию, когда речь идет, фактически, о безнаказанном убийстве человека, несправедливой. Я много читала о похожих делах и поняла, что суть проблемы именно в беззубых санкциях за убийство на дороге: в Санкт-Петербурге водитель сбил девять человек, одного из них насмерть, люди судились три года и обвиняемый получил всего 4 года 11 месяцев
По всей видимости, завтра станет известно, может ли отразиться жалоба Галкиной в Конституционный суд на рассмотрение дела в Перми.