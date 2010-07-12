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Posted 12 июля 2010, 08:52

Published 12 июля 2010, 08:52

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Пермячка потребовала соблюдать Конституцию

12 июля 2010, 08:52
«Считаю сложившуюся ситуацию, когда речь идет, фактически, о безнаказанном убийстве человека, несправедливой», — заявила Галкина.

Завтра, 13 июля, в Перми снова будут разбирать уголовное дело в отношении Вячеслава Вяткина, сбившего в 2006 году человека на пешеходном переходе. Именно из-за этого дела жительница краевой столицы Людмила Галкина обратилась в Конституционный суд России: по ее мнению, 264 статья УК («Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств») противоречит основному закону страны. Конституция гарантирует каждому россиянину право на жизнь, тогда как Уголовный кодекс это право отнюдь не защищает.

В декабре 2006-го Вячеслав Вяткин сбил мужа Людмилы Галкиной Александра, когда тот переходил дорогу по «зебре» недалеко от своего дома. Уголовное дело по факту гибели Галкина возбудили в марте 2007-го. И только спустя три года, в мае 2010-го, Ленинский районный суд Перми решил, что водитель автомобиля, сбившего Александра Галкина, виновен. Вяткина осудили на два года лишения свободы в колонии-поселении (максимальный срок за такое преступление составляет пять лет). Однако в июне 2010-го кассационная коллегия Пермского краевого суда отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции.

Людмила Галкина отреагировала на решение кассационной коллегии жалобой в Конституционный суд. «Полагаю, что Галкин А. В., являвшийся Заслуженным энергетиком России и уникальным специалистом в отрасли, заслужил, чтобы высшая судебная инстанция задалась вопросом о неконституционном и несправедливом характере нормы уголовного закона», — отмечает Галкина в заявлении.

«Считаю сложившуюся ситуацию, когда речь идет, фактически, о безнаказанном убийстве человека, несправедливой. Я много читала о похожих делах и поняла, что суть проблемы именно в беззубых санкциях за убийство на дороге: в Санкт-Петербурге водитель сбил девять человек, одного из них насмерть, люди судились три года и обвиняемый получил всего 4 года 11 месяцев колонии-поселения. Пьяная жительница Новосибирска, которая насмерть сбила сотрудника ГИБДД, получила всего 4,5 года колонии поселения, что, на мой взгляд, справедливо возмутило родственников погибшего», — заявила Галкина в интервью изданию «Газета.Ру».

По всей видимости, завтра станет известно, может ли отразиться жалоба Галкиной в Конституционный суд на рассмотрение дела в Перми.

#Общество
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