Пермячка потребовала соблюдать Конституцию

«Считаю сложившуюся ситуацию, когда речь идет, фактически, о безнаказанном убийстве человека, несправедливой. Я много читала о похожих делах и поняла, что суть проблемы именно в беззубых санкциях за убийство на дороге: в Санкт-Петербурге водитель сбил девять человек, одного из них насмерть, люди судились три года и обвиняемый получил всего 4 года 11 месяцев колонии-поселения. Пьяная жительница Новосибирска, которая насмерть сбила сотрудника ГИБДД, получила всего 4,5 года колонии поселения, что, на мой взгляд, справедливо возмутило родственников погибшего», — заявила Галкина в интервью изданию «Газета.Ру».