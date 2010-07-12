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Posted 12 июля 2010, 06:46

Published 12 июля 2010, 06:46

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Юрий Трутнев высоко оценил работу «Уралкалия»

12 июля 2010, 06:46
Основной объем работ по обеспечению безопасности людей и их переселению, а также по переносу объектов инфраструктуры уже выполнен.

9 июля 2010 г. министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев посетил г. Березники, где провел очередное заседание правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением Первого рудника «Уралкалия» в 2006 году. На заседании обсуждались вопросы переселения жителей г. Березники в новый микрорайон, строительства новых объектов инфраструктуры и эксплуатации новой железнодорожной 53-километровой ветки.

Комиссия посетила микрорайон «Усольский-2», где осмотрела новые жилые дома, а также построенные на средства «Уралкалия» детский сад и поликлинику. Министр Юрий Трутнев отметил, что основной объем работ по обеспечению безопасности людей и их переселению, а также по переносу объектов инфраструктуры уже выполнен.

Президент и Генеральный директор «Уралкалия» Денис Морозов сообщил, что все необходимые разрешения для ввода объектов в эксплуатацию уже получены, а оформление прав собственности завершено. По договоренности с городской администрацией «Уралкалий» до конца сентября закупит для поликлиники дополнительное оборудование, по новым условиям необходимое для получения лицензии на ее работу.

«Нам приятно, что комиссия высоко оценила качество двух важнейших соцобъектов города, построенных «Уралкалием» – детского сада и поликлиники. Компания выполнила все взятые на себя обязательства по их созданию. После того как объекты будут оснащены необходимым оборудованием, мы окончательно передадим их городу», – заявил Денис Морозов.

Правительственная комиссия также осмотрела 53-километровый железнодорожный путь Яйва-Соликамск, на строительство которого ОАО «Уралкалий» выделило 6 млрд руб. Начальник Свердловской железной дороги Владимир Супрун отметил, что ведутся работы по второму этапу строительства, и проходят они в соответствии с графиком.

Фото с сайта: Business Class

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