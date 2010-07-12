Юрий Трутнев высоко оценил работу «Уралкалия»

Президент и Генеральный директор «Уралкалия» Денис Морозов сообщил, что все необходимые разрешения для ввода объектов в эксплуатацию уже получены, а оформление прав собственности завершено. По договоренности с городской администрацией «Уралкалий» до конца сентября закупит для поликлиники дополнительное оборудование, по новым условиям необходимое для получения лицензии на ее работу.