Юрий Трутнев высоко оценил работу «Уралкалия»

Posted 12 июля 2010, 06:46
Published 12 июля 2010, 06:46
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
9 июля 2010 г. министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев посетил г. Березники, где провел очередное заседание правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением Первого рудника «Уралкалия» в 2006 году. На заседании обсуждались вопросы переселения жителей г. Березники в новый микрорайон, строительства новых объектов инфраструктуры и эксплуатации новой железнодорожной
Комиссия посетила микрорайон
Президент и Генеральный директор «Уралкалия» Денис Морозов сообщил, что все необходимые разрешения для ввода объектов в эксплуатацию уже получены, а оформление прав собственности завершено. По договоренности с городской администрацией «Уралкалий» до конца сентября закупит для поликлиники дополнительное оборудование, по новым условиям необходимое для получения лицензии на ее работу.
«Нам приятно, что комиссия высоко оценила качество двух важнейших соцобъектов города, построенных «Уралкалием» – детского сада и поликлиники. Компания выполнила все взятые на себя обязательства по их созданию. После того как объекты будут оснащены необходимым оборудованием, мы окончательно передадим их городу», – заявил Денис Морозов.
Правительственная комиссия также осмотрела 53-километровый железнодорожный путь
Фото с сайта: Business Class