Бизнес-инкубатор разместится в центре Перми

Для создания бизнес-инкубатора городские власти выделили здание в центре Перми. Бизнес-инкубатор расположится по адресу: ул. Советская, 51. Об этом решении сообщил и.о. главы администрации города Анатолий Маховиков.

Бизнес-инкубатор рассчитан примерно на 40 офисов для начинающих предпринимателей. Им будет предоставляться пакет льготных услуг, в частности, юридических и бухгалтерских.

Сейчас ведется подготовка к проведению ремонта здания. Для организации работы бизнес-инкубатора создается муниципальное предприятие и разрабатывается вся необходимая нормативная документация. Планируется, что бизнес-инкубатор начнет свою работу к ноябрю этого года.