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Posted 15 июля 2010, 05:35

Published 15 июля 2010, 05:35

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Бизнес-инкубатор разместится в центре Перми

15 июля 2010, 05:35
Он рассчитан примерно на 40 офисов для начинающих предпринимателей.
Для создания бизнес-инкубатора городские власти выделили здание в центре Перми. Бизнес-инкубатор расположится по адресу: ул. Советская, 51. Об этом решении сообщил и.о. главы администрации города Анатолий Маховиков.
Бизнес-инкубатор рассчитан примерно на 40 офисов для начинающих предпринимателей. Им будет предоставляться пакет льготных услуг, в частности, юридических и бухгалтерских.
Сейчас ведется подготовка к проведению ремонта здания. Для организации работы бизнес-инкубатора создается муниципальное предприятие и разрабатывается вся необходимая нормативная документация. Планируется, что бизнес-инкубатор начнет свою работу к ноябрю этого года.
В дальнейшем предполагается реализовать аналогичные проекты во всех районах Перми, — отметил Анатолий Маховиков.
#Недвижимость#Бизнес#Офис#Предприниматель
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