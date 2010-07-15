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Posted 15 июля 2010, 08:04

Published 15 июля 2010, 08:04

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

Из пермского магазина украли 34 норковых шубы

15 июля 2010, 08:04
После кражи воры сели в иномарку черного цвета и спокойно покинули место преступления.
Как сообщает пресс-служба УВД по Пермскому краю, в Орджоникидзевском районе краевого центра минувшей ночью трое неизвестных взломали вынесли из магазина «Дикая кошка» 34 норковых шубы. После кражи преступники скрылись на иномарке темного цвета.
Магазин оборудован сигнализацией и выведен на пульт ЧОП "Ягуар". Имеются в «Черной кошке» и видеокамеры, но в данном случае пользы от них мало, так как в ночное время лиц грабителей на записи не разглядеть.
Не так давно похожая кража произошла в другом магазине Перми — тогда из магазина «Шубы» в центре города «вынесли» 33 норковых шубы.
#Происшествия#Кража
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