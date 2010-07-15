Из пермского магазина украли 34 норковых шубы

Как сообщает пресс-служба УВД по Пермскому краю, в Орджоникидзевском районе краевого центра минувшей ночью трое неизвестных взломали вынесли из магазина «Дикая кошка» 34 норковых шубы. После кражи преступники скрылись на иномарке темного цвета.
Магазин оборудован сигнализацией и выведен на пульт ЧОП "Ягуар". Имеются в «Черной кошке» и видеокамеры, но в данном случае пользы от них мало, так как в ночное время лиц грабителей на записи не разглядеть.
Не так давно похожая кража произошла в другом магазине Перми — тогда из магазина «Шубы» в центре города «вынесли» 33 норковых шубы.