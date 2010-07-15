В Германии поезда ломаются из-за жары

Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) в среду, 14 июля, были вынуждены вновь эвакуировать пассажиров нескольких поездов в связи с отказом системы кондиционирования, вызванного небывалой жарой, сообщает

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По данным издания Westfalen-Blatt, которые приводит агентство, из-за поломки системы вентиляции и охлаждения воздуха был вынужден остановиться поезд, следовавший по маршруту Берлин-Амстердам. Пассажиров пересадили на другой поезд. Из-за жары и духоты в вагонах был также эвакуирован междугородний экспресс (ICE), курсировавший между Любеком и Мюнхеном.

Всего, как отмечает AFP со ссылкой на пресс-секретаря Deutsche Bahn, начиная с субботы, 10 июля, система кондиционирования вышла из строя на 41 поезде. В некоторых случаях температура в вагонах поднялась до 50 градусов. Пассажиры трех поездов, в том числе несколько школьников из Северного Рейна — Вестфалии, были госпитализированы с тепловыми ударами и обезвоживанием.

Из-за многочисленных поломок в системах охлаждения поездов концерн Deutsche Bahn попал под огонь резкой критики. Как сообщает издание RP-Online, речь идет не о единичных случаях отказа, а о системной проблеме: системы кондиционирования воздуха на немецких поездах работают лишь при температуре до 32 градусов. Если воздух на улице прогревается выше этой величины, дальнейшую работу кондиционеров никто не гарантирует.