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Posted 15 июля 2010, 10:43

Published 15 июля 2010, 10:43

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В Германии поезда ломаются из-за жары

15 июля 2010, 10:43
Пассажиры были госпитализированы с тепловыми ударами и обезвоживанием.
Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) в среду, 14 июля, были вынуждены вновь эвакуировать пассажиров нескольких поездов в связи с отказом системы кондиционирования, вызванного небывалой жарой, сообщает
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По данным издания Westfalen-Blatt, которые приводит агентство, из-за поломки системы вентиляции и охлаждения воздуха был вынужден остановиться поезд, следовавший по маршруту Берлин-Амстердам. Пассажиров пересадили на другой поезд. Из-за жары и духоты в вагонах был также эвакуирован междугородний экспресс (ICE), курсировавший между Любеком и Мюнхеном.
Всего, как отмечает AFP со ссылкой на пресс-секретаря Deutsche Bahn, начиная с субботы, 10 июля, система кондиционирования вышла из строя на 41 поезде. В некоторых случаях температура в вагонах поднялась до 50 градусов. Пассажиры трех поездов, в том числе несколько школьников из Северного Рейна — Вестфалии, были госпитализированы с тепловыми ударами и обезвоживанием.
Из-за многочисленных поломок в системах охлаждения поездов концерн Deutsche Bahn попал под огонь резкой критики. Как сообщает издание RP-Online, речь идет не о единичных случаях отказа, а о системной проблеме: системы кондиционирования воздуха на немецких поездах работают лишь при температуре до 32 градусов. Если воздух на улице прогревается выше этой величины, дальнейшую работу кондиционеров никто не гарантирует.
Оппозиция в лице социал-демократов уже потребовала провести парламентское расследование случившегося. «Мы хотим знать, действительно ли Немецкие железные дороги экономили за счет безопасности пассажиров, связан ли с этим перегрев вагонов и кто должен нести за это ответственность», — заявил заместитель фракции СДПГ в бундестаге Флориан Пронольд (Florian Pronold).
#Общество#Поезд#Жара#Германия#Поезда
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