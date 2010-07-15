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Posted 15 июля 2010, 11:10

Published 15 июля 2010, 11:10

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В Кудымкаре тоже решают, как избирать градоначальника

15 июля 2010, 11:10
Сюжет
Выборы
Сегодня проходят публичные слушания по вопросу внесения в Устав города поправок.
Сегодня в Кудымкаре состоятся публичные слушания по вопросу внесения в Устав города поправки, предполагающей отмену прямых выборов главы и избрание градоначальника из числа депутатов Думы. Напомним, это вторая попытка изменения избрания руководителя территории. Первые публичные слушания по данному вопросу состоялись еще в апреле текущего года.
Однако на майском заседании Гордумы Кудымкара подсчет голосов депутатов был признан ошибочным, в результаты органы юстиции не зарегистрировали обновленный Устав.
Следующие выборы в городскую думу Кудымкара, как и в Перми, состоятся в марте 2011 года. Начало публичных слушаний сегодня в 15.00.
#Политика#Выборы#Мэр
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