В Кудымкаре тоже решают, как избирать градоначальника

Сегодня в Кудымкаре состоятся публичные слушания по вопросу внесения в Устав города поправки, предполагающей отмену прямых выборов главы и избрание градоначальника из числа депутатов Думы. Напомним, это вторая попытка изменения избрания руководителя территории. Первые публичные слушания по данному вопросу состоялись еще в апреле текущего года.

Однако на майском заседании Гордумы Кудымкара подсчет голосов депутатов был признан ошибочным, в результаты органы юстиции не зарегистрировали обновленный Устав.