В Кудымкаре тоже решают, как избирать градоначальника

Сегодня в Кудымкаре состоятся публичные слушания по вопросу внесения в Устав города поправки, предполагающей отмену прямых выборов главы и избрание градоначальника из числа депутатов Думы. Напомним, это вторая попытка изменения избрания руководителя территории. Первые публичные слушания по данному вопросу состоялись еще в апреле текущего года.
Однако на майском заседании Гордумы Кудымкара подсчет голосов депутатов был признан ошибочным, в результаты органы юстиции не зарегистрировали обновленный Устав.
Следующие выборы в городскую думу Кудымкара, как и в Перми, состоятся в марте 2011 года. Начало публичных слушаний сегодня в 15.00.