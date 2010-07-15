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Posted 15 июля 2010, 06:34

Published 15 июля 2010, 06:34

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В Перми опять ограбили салон сотовой связи

15 июля 2010, 06:34
Сюжет
Ограбление
Второй раз за неделю в краевом центре произошло ограбление салона связи. Как и в первом случае, преступника удалось задержать «по горячим следам».
Как сообщает ГУВД по Пермскому краю, в один из салонов сотовой связи, расположенном на улице Мира в Индустриальном районе, посетитель похитил сотовый телефон. Это уже второй случай в Перми за прошедшую неделю. Грабитель вошел в салон, направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и взял сотовый телефон. 22-летний продавец салона сразу позвонил в дежурную часть отдела милиции и описал нападавшего. По описанию пострадавшего, недалеко от места происшествия, сотрудниками милиции был задержан 23-летний житель с. Рябки. При личном досмотре у него был обнаружен пневматический пистолет и коробка с мобильником. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, а молодой человек в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.
#Происшествия#Ограбление
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