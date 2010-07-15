В Перми опять ограбили салон сотовой связи

Как сообщает ГУВД по Пермскому краю, в один из салонов сотовой связи, расположенном на улице Мира в Индустриальном районе, посетитель похитил сотовый телефон. Это уже второй случай в Перми за прошедшую неделю. Грабитель вошел в салон, направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и взял сотовый телефон. 22-летний продавец салона сразу позвонил в дежурную часть отдела милиции и описал нападавшего. По описанию пострадавшего, недалеко от места происшествия, сотрудниками милиции был задержан 23-летний житель с. Рябки. При личном досмотре у него был обнаружен пневматический пистолет и коробка с мобильником. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, а молодой человек в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.