Из Сети удалено более 5400 сайтов с детской порнографией

В первой половине 2010 года управление «К» МВД РФ обнаружило в Сети более 5400 сайтов, содержащих детскую порнографию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте

16 июля.

Подобный контент был удален с 5135 сайтов, 4929 из которых размещались на площадках российских хостинговых компаний. По итогам дальнейшего изучения материалов было возбуждено 11 уголовных дел по статье 242 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

Информацию о ресурсах, на которых предположительно размещается контент с детской порнографией, управление «К» получило из фонда «Дружественный Рунет». В январе-июне на сайте этого фонда было оставлено в общей сложности более 12 тысяч сообщений от интернет-пользователей, около половины из которых касались детской порнографии.

Некоммерческий фонд «Дружественный Рунет» был создан компанией «Центр анализа интернет-ресурсов». Финансовую поддержку фонду оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а в число его партнеров входят крупные хостинговые компании и представители IT-рынка.