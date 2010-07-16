Младенцы из-за невнимательности матерей получают мозговые травмы

В Перми за последние двое суток сразу несколько младенцев получили тяжелые травмы, сопряженные с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Во всех случаях дети падали с кровати. Милиция квалифицировала произошедшее как «несчастный случай». Об этом

сообщили сегодня, 16 июля, в пресс-службе УВД по городу Перми.

В Индустриальном районе вчера, 15 июля, младенец во время сна упал с кровати на пол. Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. Днем раньше, 14 июля, в том же районе Перми

37-летняя

мать, как говорится в оперативной сводке, случайно уронила годовалую девочку со стола, причинив ребенку ушиб мозга, перелом основания черепа.

В Мотовилихинском районе годовалая девочка упала с дивана. По словам матери, дочь упала с высоты 40 см в тот момент, когда все спали, и, возможно, ударилась о ножку стула. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом правой теменной кости госпитализирован.