На присоединение к электросетям предпринимателям выдадут субсидии

, с 2010 года предпринимателям Пермского края предоставляется субсидия на возмещение части затрат по договорам на присоединение к электрическим сетям, заключенным не ранее 1 января 2009 года. Об этом сообщает Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края.
Субсидия предоставляется единовременно в размере 30% от суммы договора о присоединении с максимальной величиной присоединяемых мощностей не более 100 кВт, но не более 300 тыс. руб. Основание — постановление правительства Пермского края от 16 февраля 2010 года №