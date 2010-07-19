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Posted 19 июля 2010, 12:17

Published 19 июля 2010, 12:17

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

На присоединение к электросетям предпринимателям выдадут субсидии

19 июля 2010, 12:17
Субсидия предоставляется единовременно не более 300 тыс. рублей.
Как сообщает
, с 2010 года предпринимателям Пермского края предоставляется субсидия на возмещение части затрат по договорам на присоединение к электрическим сетям, заключенным не ранее 1 января 2009 года. Об этом сообщает Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края.
Субсидия предоставляется единовременно в размере 30% от суммы договора о присоединении с максимальной величиной присоединяемых мощностей не более 100 кВт, но не более 300 тыс. руб. Основание — постановление правительства Пермского края от 16 февраля 2010 года №
65-п.
#Бизнес#Субсидии#Электроэнергия#Предприниматель
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