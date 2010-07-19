На присоединение к электросетям предпринимателям выдадут субсидии

, с 2010 года предпринимателям Пермского края предоставляется субсидия на возмещение части затрат по договорам на присоединение к электрическим сетям, заключенным не ранее 1 января 2009 года. Об этом сообщает Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края.