Сотрудник администрации Перми пойман на взятке

Как сообщает краевое ГУВД, в Перми возбуждено уголовное дело за взяточничество. Обвиняемый — начальник сектора материально-технического обеспечения хозяйственного управления администрации г. Перми Павел Сажин. По версии следствия, он получил взятку от генерального директора ООО «Промакс» в размере 1 045 000 рублей.



За эти деньги чиновник обещал содействие в выделении бюджетных денежных средств на проектирование объекта МУП «Пермгорэлектротранс» и помощь при выполнении проектных работ. Деньги сотрудник городской администрации получил в автомобиле «Мitsubishi», припаркованном на ул. Сибирской, и был задержан оперативниками УБЭП ГУВД по Пермскому краю с поличным.