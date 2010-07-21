25 тыс.га земли Прикамья освоят для сельского хозяйства

Крупнейший агрохолдинг региона планирует дополнительно освоить 25 тыс.га земли в

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районах для производства семян, зерновых культур, многолетних трав, круп и комбикормов. Для этого в ближайшее время в предприятиях холдинга будет значительно расширен парк сельскохозяйственной техники. На днях руководство «Ашатли» встретилось с делегацией компании ООО «Мантрак Восток», официальным дилером компании Caterpillar и корпорации AGCO в России. На встрече решались вопросы приобретения сельхозтехники и оборудования, количество и сроки их поставки.

«В мире существует не так много производителей качественной и надежной сельскохозяйственной техники. Если мы приобретем импортные трактора, сеялки и комбайны, то будем загружать их по полной программе, чтобы получить максимальную отдачу», — отметил директор по развитию агрохолдинга «Ашатли» Сергей Чернов.

Напомним, агрохолдинг «Ашатли» — участник проекта «Покупай пермское!», который реализуется в крае по инициативе губернатора Олега Чиркунова и направлен на поддержку местных производителей.

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