Кроссовки «Adidas» сгубили карьеру пермскому юноше

Не совсем обычная кража произошла недавно в спортивном магазине гипермаркета «Семья».



Как сообщает ГУВД по Пермскому краю, по магазинам торгового центра в поисках кроссовок прогуливалась компания молодых людей. В обувном отделе магазина «Спорт-мастер» юноша 1991 года рождения приглядел кроссовки марки «Adidas». Они отлично смотрелись и идеально подходили по размеру. Однако у молодого человека с собой было всего 4 тысячи рублей, в то время как кроссовки стоили 5, 5 тысяч. Увидев, что на товаре нет датчика, он решился на кражу. Похититель надел новенькие кроссовки и преспокойно вышел из магазина, оставив свою старую обувь возле стеллажа с товарами.

