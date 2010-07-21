Кроссовки «Adidas» сгубили карьеру пермскому юноше
21 июля 2010, 03:58
Позарившись на модную марку, юноша вышел из магазина прямо в новых кроссовках. Денег на них у него не было.
Не совсем обычная кража произошла недавно в спортивном магазине гипермаркета «Семья».
Как сообщает ГУВД по Пермскому краю, по магазинам торгового центра в поисках кроссовок прогуливалась компания молодых людей. В обувном отделе магазина «Спорт-мастер» юноша 1991 года рождения приглядел кроссовки марки «Adidas». Они отлично смотрелись и идеально подходили по размеру. Однако у молодого человека с собой было всего 4 тысячи рублей, в то время как кроссовки стоили 5, 5 тысяч. Увидев, что на товаре нет датчика, он решился на кражу. Похититель надел новенькие кроссовки и преспокойно вышел из магазина, оставив свою старую обувь возле стеллажа с товарами.
Утром на следующий день продавец нашла, пустую коробку из-под обуви. В магазине стояли камеры видеонаблюдения, поэтому опознать воров не составило большого труда. Но найти молодых людей в большом городе весьма проблематично. Как и следовало предположить, они выдали себя сами. Почувствовав безнаказанность и халяву, они через месяц пришли в тот же самый магазин, на этот раз чтобы приобрести кроссовки другу похитителя. Продавец узнала молодых людей и обратилась за помощью к одному из охранников гипермаркета. Он и задержал их до приезда милиции.
В отделении преступник не признавался в совершенной краже, но, когда следователь показала видеозапись, ему ничего не оставалось, кроме как признаться с содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.