Сельхозпредприятия Прикамья, пострадавшие от засухи, получат господдержку

«Выплата всех запланированных субсидий из краевого бюджета на сумму 190 млн. руб. на возмещение части затрат на производство и реализацию сельхозпродукции будет произведена вовремя и полностью», — сообщил сегодня министр сельского хозяйства Пермского края Александр Логачев.

В Прикамье ситуация с посевами сельхозкультур и заготовкой кормов складывается более благоприятно, чем в других регионах РФ, где объявлен режим ЧС. Хотя и в нашем регионе аномально жаркая погода наносит вред. По информации ГУ «Пермский ЦГМС» на текущий момент почвенная засуха достигла опасного явления. В некоторых районах на полях наблюдается преждевременное увядание и пожелтение зерновых культур, засыхание и осыпание соцветий у картофеля. Наиболее сильно пострадали посевы зерновых и картофеля, всего погибло около 24 тыс. га сельхозкультур. При этом обеспеченность сельхозтоваропроизводителей Пермского края в грубых и сочных кормах для производства животноводческой продукции находится в пределах нормы.