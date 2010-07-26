Россиянин спас захваченный террористами самолет

Они взяли в заложники пилота, гражданина Индии, и ранили находившегося в самолете гражданина Конго. Однако второй пилот, россиянин, смог совершить побег от террористов на самолете и улететь на нем в региональный центр, г.Гома. На борту самолета был и раненый конголезец.