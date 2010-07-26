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Posted 26 июля 2010, 06:06

Published 26 июля 2010, 06:06

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Россиянин спас захваченный террористами самолет

26 июля 2010, 06:06
Российский пилот смог скрыться от террористов, напавших на его самолет в Демократической республике Конго.
Боевики группировки «Демократические силы освобождения Руанды» (FDLR) захватили самолет на удаленном аэродроме в провинции Северное Киву.
Они взяли в заложники пилота, гражданина Индии, и ранили находившегося в самолете гражданина Конго. Однако второй пилот, россиянин, смог совершить побег от террористов на самолете и улететь на нем в региональный центр, г.Гома. На борту самолета был и раненый конголезец.
Летчик-индус остается пока в руках у экстремистов, передает Reuters.
Известно, что самолет использовался местными компаниями для перевозки оловянной руды, добываемой на шахтах в Северном Киву. Кроме заложника, в руках террористов оказались деньги — 60 тыс. долл.
FDLR состоит в основном из членов племени хуту, которое борется за власть с другим племенем — тутси — в соседней с ДРК Руанде. Тем не менее, сегодня боевики вынуждены скрываться от руандийских властей на территории Конго.
Группировка приняла участие в боевых действиях против правительства ДРК во Второй конголезской войне 1998 — 2003 гг. Ее боевики с тех пор отказываются сложить оружие и организуют различные преступления на территории ДРК.
#Происшествия
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