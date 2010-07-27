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Posted 27 июля 2010, 04:58

Published 27 июля 2010, 04:58

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Число погибших на фестивале Love Parade достигло 20 человек

27 июля 2010, 04:58
В Дуйсбурге можно было проводить мероприятие, рассчитанное лишь на 250 тысяч посетителей,а на фестиваль приехали 1,4 миллиона человек.
Количество погибших в давке на музыкальном фестивале Love Parade в Дуйсбурге достигло 20 человек. Об этом сообщает
со ссылкой на заявление местной полиции. В понедельник, 26 июля, в больнице от полученных травм скончалась
21-летняя
женщина.
Так же стало известно, что всего в результате давки пострадали 511 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили лишь 340 посетителей музыкального фестиваля. В настоящее время в больницах остаются 42 пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии.
Среди погибших оказались семеро иностранцев. В результате давки погибли граждане Австралии, Италии, Нидерландов, Китая, Боснии и Герцеговины, а также Испании. Ранее сообщалось, что среди пострадавших также есть россияне, однако позже эта информация была опровергнута.
Давка произошла в субботу, 24 июля, в тоннеле, который вел к главной сцене фестиваля Love Parade. Сообщалось, что среди посетителей мероприятия началась паника. При этом до сих пор неизвестно, в результате чего она возникла. Несмотря на произошедшее, организаторы решили не прерывать фестиваль, чтобы не вызвать новую волну паники.
Музыкальный фестиваль Love Parade проводится в Германии с 1989 года. В Дуйсбурге это мероприятие проводилось впервые. По данным организаторов, в 2010 году на фестиваль приехали 1,4 миллиона человек. Позже стало известно, что в Дуйсбурге можно было проводить мероприятие, рассчитанное лишь на 250 тысяч посетителей.
#Происшествия#Фестиваль#Музыка
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