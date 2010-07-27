Число погибших на фестивале Love Parade достигло 20 человек

Количество погибших в давке на музыкальном фестивале Love Parade в Дуйсбурге достигло 20 человек. Об этом сообщает

со ссылкой на заявление местной полиции. В понедельник, 26 июля, в больнице от полученных травм скончалась

21-летняя

женщина.

Так же стало известно, что всего в результате давки пострадали 511 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили лишь 340 посетителей музыкального фестиваля. В настоящее время в больницах остаются 42 пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии.

Среди погибших оказались семеро иностранцев. В результате давки погибли граждане Австралии, Италии, Нидерландов, Китая, Боснии и Герцеговины, а также Испании. Ранее сообщалось, что среди пострадавших также есть россияне, однако позже эта информация была опровергнута.

Давка произошла в субботу, 24 июля, в тоннеле, который вел к главной сцене фестиваля Love Parade. Сообщалось, что среди посетителей мероприятия началась паника. При этом до сих пор неизвестно, в результате чего она возникла. Несмотря на произошедшее, организаторы решили не прерывать фестиваль, чтобы не вызвать новую волну паники.