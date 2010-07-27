Фотографии объектов архитектуры Перми участвуют в смотр-конкурсе

В Перми пройдет открытый смотр-конкурс на лучшую фотографию объектов архитектурного творчества ХХ века. Конкурс рассчитан на студентов высших и средне-специальных учебных заведений города. В нем могут принять участие как творческие коллективы, так и отдельные авторы. Конкурсантам предлагается представить фотографии архитектурных объектов, построенных в Перми в ХХ веке, которые, по их мнению, заслуживают представлять памятники архитектуры от имени города или считаться знаковыми объектами, характеризующими особенности архитектурного творчества ХХ столетия.

Представленные фотографии должны иметь размеры не более 1600 на 1200 точек на дюйм и объем до 500 кБ, формат jpg. Один участник может прислать не более трех изображений. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку и направив ее по электронному адресу

с пометкой «Памятники архитектуры

20-го

века».

Фотографии, соответствующие критериям конкурса, будут размещены на официальном сайте администрации Перми, где будет организовано online-голосование для всех желающих.

Оценивать работы участников конкурса будет независимое жюри, в состав которого вошли представители пермских организаций Союза архитекторов и Союза фотохудожников России, специалисты Пермского государственного технического университета, Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества и городского архитектурно-планировочного управления. Возглавляет жюри Глава Перми Игорь Шубин.