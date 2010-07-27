Из-за лесных пожаров сгорают целые деревни

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, аномальная жара в центральных регионах России и беспечность людей стала причиной множества лесных пожаров: полыхают тысячи гектаров, выгорают целые деревни. Ими охвачена уже большая часть России. Сообщения МЧС звучат как сводки с фронта. Каждый день возникают десятки очагов. Просушенный лес вспыхивает как порох.

Начинается все, как правило, с так называемого верхового пожара, когда ветер гонит огонь по верхушкам деревьев. Скорость распространения такого пожара порой достигает 20 километров в час.

В Рязанской области и Мордовии горят целые деревни. Дома в поселке Свеженькая загорались по цепочке. Все началось с дома, который ближе всего к лесу, откуда огонь и перекинулся на кровлю здания. Буквально за пару часов пожар охватил сразу 23 дома, есть жертвы. За 250 километров из столицы Мордовии сюда спешно перебросили пожарный поезд, но слишком поздно. Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Подлясово. Пожар перекрыл дорогу спасательным службам. Пока они добирались до места, сгорели 30 домов. В диспетчерской республиканского МЧС разрываются телефоны. Люди просят помощи и сообщают о новых очагах возгорания. Огонь продолжает свое наступление на населенные пункты, пламя уже вплотную подошло к деревне Вад-Селищи. Здесь под угрозой оказалось больше 160 домов, поэтому сюда брошены основные силы МЧС.

В Нижегородской области пожар почти полностью уничтожил деревню Семилово. Сгорело 25 домов. Всех жителей успели эвакуировать. Под угрозой остаются еще несколько соседних деревень. Выжжено около 25 тысяч гектаров леса.

На территории соседней Ивановской области пожароопасная обстановка немного легче. Здесь зафиксировано девять очагов. Самые серьезные на юге и юго-востоке области. На их тушение бросили все силы и средства регионального управления МЧС.

Отступают под натиском огня и в Пензенской области. Пожарные расчеты работают круглые сутки. Пламя подобралось вплотную к участку Куйбышевской железной дороги. Распространению огня не помешала даже широкая насыпь. Горят и торфяники.

Густой смог подбирается к Воронежу. Мобилизированы не только силы МЧС, но и милиция, и военные, и даже поливальные машины. Большинство очагов локализовано, но расчеты работ не прекращают.

По информации МЧС, в течение прошедших суток возникло еще 40 пожаров. Горят леса в Московской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Ивановской, Воронежской и Пензенской областях. А также в Удмуртии и Мордовии. В Пермском крае произошло 9 лесных пожаров в Гайнском, Чердынском, Соликамском районах. Два крупных очага горения площадью 4,9 га и 4,5 га были ликвидирован за 9 часов гослесоохраной в 23 км от поселка Курган Чердынского района. Причина лесных пожаров — грозовые разряды.