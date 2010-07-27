В 2011 году в России может остановиться торговля бытовой техникой
27 июля 2010, 09:06
Продавцы холодильников и стиральных машин бьют тревогу. С начала будущего года торговля бытовой техникой в нашей стране может прекратиться.
Продавцы холодильников и стиральных машин бьют тревогу. С начала будущего года торговля бытовой техникой в России может прекратиться. Импортеры и производители не смогут поставлять технику без заключения о ее энергетической эффективности, а выдавать такие заключения пока некому, сообщают Вести.ru.
Все дело в том, что в соответствии с законом об энергоэффективности, с 1 января 2011 года ряд основных товаров должны быть маркированы специальными этикетками или марками, которые будут показывать их класс энергоэффективности. Особенно это касается крупной бытовой техники и телевизоров. К сожалению, до сих пор нет четких критериев и лабораторий, через которые это можно эти критерии определять.
Основные продукты, которые должны пройти данную процедуру - это стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, водонагреватели и бытовые нагреватели, а также встраиваемая техника, посудомоечные машины и телевизоры.
Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Российской ассоциации торговых компаний товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники:
Данные испытания должны проводиться в соответствии с законодательством на каждую модель данного устройства. То есть не просто на группу или не просто на производителя, а на каждую конкретную модель каждого конкретного производителя. То есть это колоссальный пласт, и вот оставшиеся 5 месяцев на самом деле – это срок такой, ну, скажем, очень близкий. Поэтому мы, собственно, и стараемся заблаговременно решить этот вопрос, чтобы не возникло неприятностей на рынке и чтобы ни государство, ни бизнес не столкнулись с необходимостью резкого какого-то изменения в последние числа года
Отметим также, что, как утверждает Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, во всех развитых странах испытания проводит сам производитель, а вся техника имеет международные сертификаты. Об этом РАТЭК уже сообщила в Минпромторг, Минэкономразвития и помощнику президента Аркадию Дворковичу.