В 2011 году в России может остановиться торговля бытовой техникой

Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Российской ассоциации торговых компаний товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники:

Данные испытания должны проводиться в соответствии с законодательством на каждую модель данного устройства. То есть не просто на группу или не просто на производителя, а на каждую конкретную модель каждого конкретного производителя. То есть это колоссальный пласт, и вот оставшиеся 5 месяцев на самом деле – это срок такой, ну, скажем, очень близкий. Поэтому мы, собственно, и стараемся заблаговременно решить этот вопрос, чтобы не возникло неприятностей на рынке и чтобы ни государство, ни бизнес не столкнулись с необходимостью резкого какого-то изменения в последние числа года

