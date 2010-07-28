Прокуратура назвала виновного в аварии на Транссибе

Расследование причин железнодорожного ЧП, произошедшего в Пермском крае утром 26 июля, завершено. Как выяснилось, в сходе с рельс электровоза и пяти пустых вагонов виноват электромеханик, нажатием кнопки «уведший» поезд на ремонтируемые пути. Версия о том, что ЧП вызвала деформация железнодорожных путей в результате жары, даже не рассматривалась прокуратурой.