Прокуратура назвала виновного в аварии на Транссибе

Расследование причин железнодорожного ЧП, произошедшего в Пермском крае утром 26 июля, завершено. Как выяснилось, в сходе с рельс электровоза и пяти пустых вагонов виноват электромеханик, нажатием кнопки «уведший» поезд на ремонтируемые пути. Версия о том, что ЧП вызвала деформация железнодорожных путей в результате жары, даже не рассматривалась прокуратурой.
По словам Сергея Забелова, в настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела, хотя, скорее всего, в отношении должностного лица будут применены лишь дисциплинарные меры.
Сергей Забелов, транспортный прокурор Пермского края: Первоначально прокуратурой рассматривалось две версии: человеческий фактор и технический сбой. В ходе расследования выяснилось, что произошедшее случилось в силу целого комплекса причин, однако на 60% виноват автомеханик.