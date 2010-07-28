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Posted 28 июля 2010, 10:44

Published 28 июля 2010, 10:44

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Прокуратура назвала виновного в аварии на Транссибе

28 июля 2010, 10:44
Им оказался простой автомеханик.
Расследование причин железнодорожного ЧП, произошедшего в Пермском крае утром 26 июля, завершено. Как выяснилось, в сходе с рельс электровоза и пяти пустых вагонов виноват электромеханик, нажатием кнопки «уведший» поезд на ремонтируемые пути. Версия о том, что ЧП вызвала деформация железнодорожных путей в результате жары, даже не рассматривалась прокуратурой.
По словам Сергея Забелова, в настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела, хотя, скорее всего, в отношении должностного лица будут применены лишь дисциплинарные меры.

Сергей Забелов, транспортный прокурор Пермского края: Первоначально прокуратурой рассматривалось две версии: человеческий фактор и технический сбой. В ходе расследования выяснилось, что произошедшее случилось в силу целого комплекса причин, однако на 60% виноват автомеханик.

#Общество
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