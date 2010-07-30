Хлебокомбинатам грозит штраф за сокрытие от УФАС коммерческих тайн

Как сообщает Пермское УФАС России, было возбуждено два дела в отношении предприятий ООО «Век» и ОАО «Гремячинский хлебокомбинат».

Для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке производства муки на территории Пермского края Пермское УФАС России запросило информацию у производителей хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе у ООО «Век» и у ОАО «Гремячинский хлебокомбинат».

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О защите конкуренции» коммерческие организации, обязаны представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.

Запрошенная информация ОАО «Гремячинский хлебокомбинат» и ООО "Век"представлена не была.