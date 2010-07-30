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Posted 30 июля 2010, 09:37

Published 30 июля 2010, 09:37

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Хлебокомбинатам грозит штраф за сокрытие от УФАС коммерческих тайн

30 июля 2010, 09:37
Сумма колеблется от 300 до 500 тыс. рублей
Как сообщает Пермское УФАС России, было возбуждено два дела в отношении предприятий ООО «Век» и ОАО «Гремячинский хлебокомбинат».
Для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке производства муки на территории Пермского края Пермское УФАС России запросило информацию у производителей хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе у ООО «Век» и у ОАО «Гремячинский хлебокомбинат».
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О защите конкуренции» коммерческие организации, обязаны представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.
Запрошенная информация ОАО «Гремячинский хлебокомбинат» и ООО "Век"представлена не была.
В отношении этих организаций возбуждено дело по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой за непредставление в антимонопольный орган, сведений (информации) по требованию указанных органов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
#Бизнес#Штраф#Информация
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