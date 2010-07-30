Пожары в Нижегородской области дошли до населенных пунктов

Горожане в своих интернет-дневниках пишут, что огонь идет на город почти со всех сторон, с большой скоростью из-за сильного ветра. По словам жителей Выксы, в окрестностях города много сел и деревень выгорели дотла. Людей экстренно эвакуируют. Местные блогеры констатируют, что власти не могут справиться со стихией. И винят губернатора области Владимира Шанцева за то, что он отказался от помощи, предлагаемой правительством РФ.
Жители города не исключают, что им придется спасаться бегством. В отряды добровольцев на тушение огня идут многие простые жители.
В городе который день стоит дым, дышать не чем, а, учитывая температуру воздуха, то просто невозможно. Отчаявшиеся горожане устали ждать помощи от местной и районной администраций. В Выксе находятся крупные металлургические предприятия. «Страшно подумать, что огонь доберется до них», – опасаются блогеры.
О том, что ситуация в районе критическая, свидетельствует срочный приезд в Выксу главы МЧС Сергея Шойгу. И премьера Владимира Путина.