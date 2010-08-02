Пропавший в районе станции Стрелка мальчик найден

Пожарники шли по полю цепочкой около деревни Большая Оверятского сельского поселения Краснокамского района и обнаружили в траве мальчика. Состояние ребенка удовлетворительное, он осмотрен врачами скорой помощи, находится дома с прабабушкой, сообщает МЧС России по Пермскому краю.

Как ранее сообщал ProPerm.ru, 2 августа в районе ст. «Стрелка» Краснокамского района потерялся трехлетний мальчик. Вечером накануне происшествия мальчик ушел гулять с собакой. Собака вернулась домой, но без мальчика. Ребенок гостил у прабабушки в деревне станции «Стрелка». На поиски были привлечены 20 человек личного состава, кинолог с собакой, пожарные Краснокамского гарнизона и специализированная пожарная часть №8.