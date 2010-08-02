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Posted 2 августа 2010, 11:23

Published 2 августа 2010, 11:23

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Пропавший в районе станции Стрелка мальчик найден

2 августа 2010, 11:23
Трехлетний мальчик, гостивший у прабабушки в районе станции Стрелка, был найден сотрудниками федеральной противопожарной службы.
Пожарники шли по полю цепочкой около деревни Большая Оверятского сельского поселения Краснокамского района и обнаружили в траве мальчика. Состояние ребенка удовлетворительное, он осмотрен врачами скорой помощи, находится дома с прабабушкой, сообщает МЧС России по Пермскому краю.
Как ранее сообщал ProPerm.ru, 2 августа в районе ст. «Стрелка» Краснокамского района потерялся трехлетний мальчик. Вечером накануне происшествия мальчик ушел гулять с собакой. Собака вернулась домой, но без мальчика. Ребенок гостил у прабабушки в деревне станции «Стрелка». На поиски были привлечены 20 человек личного состава, кинолог с собакой, пожарные Краснокамского гарнизона и специализированная пожарная часть №8.
#Общество#Краснокамский район
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