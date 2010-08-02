Сторонников вступления России в ЕС стало меньше на 7% за последние 2 года

55% россиян позитивно относятся к ЕС. За два года мнение россиян о том, как строить отношения с Европейским Союзом (ЕС), изменилось. Сторонников вступления России в эту организацию стало меньше (с 36 до 29%). С каждым годом становится меньше тех, кто считает достаточным просто установление партнерских отношений с ЕС (с 35% в 2006 году до 31% в текущем году). Напротив, после снижения в период с 2005 по 2008 год (с 20 до 17%) вновь увеличилась группа россиян, уверенных в том, что России вообще нет смысла стремиться в Европу (с 17 до 19%). Видеть нашу страну членом ЕС хотят, прежде всего, сторонники «Единой России» (32%), а также южане (40%). За установление партнерских отношений без вхождения в эту организацию выступают приверженцы «Справедливой России» (40%), жители Центрального и Северо-Кавказского округов (40 и 38% соответственно). Вообще не видят смысла в том, чтобы ориентироваться на ЕС, сторонники ЛДПР (33%), волжане (23%), уральцы (24%) и жители Северного Кавказа (22%).