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Posted 5 августа 2010, 09:51

Published 5 августа 2010, 09:51

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

«Пермрегионгаз» вернет пермякам воду

5 августа 2010, 09:51
В результате переговоров между представителями компаний «Пермрегионгаз», «Пермгазэнергосервис» и администрацией города было достигнуто соглашение о погашении задолженности первой компании перед второй
В результате переговоров между представителями компаний «Пермрегионгаз», «Пермгазэнергосервис» и администрацией города было достигнуто соглашение о погашении задолженности первой компании перед второй.
Как сообщили в «Пермрегионгазе», на все котельные, отключенные 4 августа, вновь пошел газ. уководители «Пермгазэнергосервиса» взяли на себя ответственность, что долг за поставленный газ будет выплачен компании – поставщику до начала отопительного сезона.
По словам директора «Пермрегионгаза» Евгения Михеева, отказ компании от жестких мер обусловлен «предоставленными сегодня со стороны ООО«Пермгазэнергосервис» гарантиями оплаты», а также тем, что были получены дополнительные гарантии от руководства города.
#Бизнес#Вода
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