«Пермрегионгаз» вернет пермякам воду

Как сообщили в «Пермрегионгазе», на все котельные, отключенные 4 августа, вновь пошел газ. уководители «Пермгазэнергосервиса» взяли на себя ответственность, что долг за поставленный газ будет выплачен компании – поставщику до начала отопительного сезона.