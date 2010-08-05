«Пермрегионгаз» вернет пермякам воду

В результате переговоров между представителями компаний «Пермрегионгаз», «Пермгазэнергосервис» и администрацией города было достигнуто соглашение о погашении задолженности первой компании перед второй.
Как сообщили в «Пермрегионгазе», на все котельные, отключенные 4 августа, вновь пошел газ. уководители «Пермгазэнергосервиса» взяли на себя ответственность, что долг за поставленный газ будет выплачен компании – поставщику до начала отопительного сезона.
По словам директора «Пермрегионгаза» Евгения Михеева, отказ компании от жестких мер обусловлен «предоставленными сегодня со стороны ООО«Пермгазэнергосервис» гарантиями оплаты», а также тем, что были получены дополнительные гарантии от руководства города.