«Соло для часов с боем» открывает 47-й театральный сезон ТЮЗа

В самом конце лета, 29 августа, труппа Пермского ТЮЗа соберется после летнего отпуска. А уже 7 сентября в г. Березники состоится первый спектакль гастрольного тура по северным районам Пермского края. Откроет гастроли известный и любимый зрителями спектакль «Чонкин», визитная карточка театра. В этом спектакле принимает участие вся труппа театра и не только она. Важным действующим лицом является известный квартет «Каравай», который создает музыкальный аккомпанемент происходящему на сцене.

Также зрители увидят «Вечер водевилей» и детский спектакль «Малыш и Карлсон». Гастроли пройдут в Березниках, Соликамске, Красновишерске и Усолье.

16 сентября театр откроет

47-й

театральный сезон премьерным спектаклем «Соло для часов с боем» О. Заградника. Режиссер-постановщик — Виктор Ильев. Художник — постановщик — Александр Казначеев. Чем старше пьеса Освальда Заградника, тем острее ее смысловые акценты. Старики в своей простоте и мудрости приближаются к детям, они играют в прошлое... Молодые играют в будущее, реально проектируя свою жизнь, не задумываясь о старших. Эти два возраста объединяет одно ценное качество — жажда жизни: молодые торопятся жить, им хочется получить от жизни все и сразу. Старики тоже торопятся жить, им надо успеть завершить свои неотложные дела, воплотить в жизнь задуманное.