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Posted 5 августа 2010, 06:04

Published 5 августа 2010, 06:04

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

Трест №14 обязали приостановить строительство жилого дома

5 августа 2010, 06:04
Сюжет
Приставы
В Арбитражном суде считают, что менее суровое наказание не заставит Трест №14 исполнить свои обязанности.
В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми поступил исполнительный документ, выданный Арбитражным судом Пермского края. В документе говорится о приостановлении деятельности ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» по строительству жилого дома по улице Веры Фигнер, 2 в Мотовилихе сроком на 60 суток.
В ходе судебного заседания было установлено, что строительство указанного жилого дома осуществляется на основании проектной документации, не проверенной на соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка. Суд решил, что назначение менее строгого вида административного наказания не обеспечит достижение цели, поэтому приостановил строительство объекта.
Кроме того, пристав предупредил должника об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.
В беседе с журналистом ProPerm.ru руководство ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» воздержалось от комментариев.
#Недвижимость#Приставы#Арбитражный суд
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