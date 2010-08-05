Трест №14 обязали приостановить строительство жилого дома

В ходе судебного заседания было установлено, что строительство указанного жилого дома осуществляется на основании проектной документации, не проверенной на соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка. Суд решил, что назначение менее строгого вида административного наказания не обеспечит достижение цели, поэтому приостановил строительство объекта.

