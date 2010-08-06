Из-за жары в Перми выросло энергопотребление

По данным энергетиков, сегодняшний уровень энергопотребления находится ровно посредине между уровнем 2008 и 2009 годов. Он примерно на 5,5% лучше, чем в 2009 году, и точно также – на 5,5% хуже, чем в первые три докризисных квартала 2008 года. Объемы энергопотребления населения в 2009 году практически не падали.