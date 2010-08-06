Россия готовится ввести запрет на экспорт зерна

Как пишет

, в России на предстоящей неделе может быть введен временный запрет на экспорт зерна, сообщили в четверг федеральные СМИ со ссылкой на правительственный источник. По сведениям прессы, из страны, скорее всего, нельзя будет вывозить пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу и муку. Сообщается, что проект правительственного постановления о введении ограничительных мер согласован в заинтересованных властных структурах. Премьер Путин подтвердил информацию СМИ, заявив на заседании президиума кабмина, что правительство России вводит запрет на экспорт зерна, а также товаров, производимых из него, чтобы «не допустить роста внутренних цен, а также сохранить поголовье скота». Эксперты зернового рынка уже называют возможную дату введения запрета — 10 августа — и прогнозируют, что ограничительные меры не избавят страну от дальнейшего роста цен на зерно. В то же время аналитики пока исключают возможность дефицита зерна в стране, и, несмотря на резкое повышение цен на муку и зерно, уверяют, что роста цен на хлеб не будет.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад замминистра сельского хозяйства Александр Беляев утверждал, что Россия пока не планирует из-за засухи вводить эмбарго на экспорт зерна. По словам чиновника, экспорт очень легко потерять, но очень трудно завоевать. Беляев отметил, что его ведомство попытается максимально сохранить внешний рынок и в то же время полностью обеспечить внутреннюю потребность в продовольствии, семенах и кормах.

Между тем ряд экспертов рынка высказались против возможного введения запрета экспорта зерна. Аналитики предостерегают, что введение лимита на экспорт зерновых может обернуться дальнейшим ростом цен на пшеницу в мире. В частности, такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Аркадий Злочевский:



- От введения ограничительных мер может пострадать репутация России как надежного поставщика зерна.



Между тем, как отмечает газета Wall Street Journal Europe, в мире накоплены значительные складские запасы пшеницы. Так, в США они достигли

23-летнего

максимума, рекордными резервами обладает и Индия.

Тем не менее, издание на исключает, что в предстоящие месяцы произойдет дальнейших рост мировых цен на пшеницу в связи со спекулятивной игрой, а также новой структурой мирового потребления. Последняя изменяется в связи с ростом доходов широких слоев населения в развивающихся странах, потребляющих во все большем количестве продукцию животноводства, что увеличивает спрос на кормовое зерно.

Мировые цены на пшеницу сегодня взлетели до максимума за последние 23 месяца из-за сильнейшей засухи в России, передает Bloomberg. К настоящему моменту стоимость пшеницы на мировых рынках выросла в текущем году уже на 80% и составила 7,68 доллара за бушель (27,2 кг). При этом еще в 2 августа сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже составляли 6,795 доллара за бушель.

Что касается ситуации в России, цены на муку на внутреннем рынке выросли за последний месяц почти в два раза, цены на продовольственную пшеницу — больше чем на треть. Сейчас тонна продовольственной пшеницы стоит около 5,4 тыс. руб., месяц назад она продавалась за

3,8-4 тыс.

руб. Тонна муки за месяц подорожала на 5,2 тыс. руб. и сейчас стоит 11,7 тыс. рублей.

По мнению Злочевского, причиной роста цен стала не засуха, а паника, которую она вызвала среди производителей и переработчиков зерна. Эксперт уверяет, что никаких экономически обоснованных причин для ралли нет, зерна хватит всем.