В Японии проходит день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

В Парке мира Хиросимы состоялось выступление премьер-министра Японии Наото Кана. Глава правительства обратился к собравшимся с обещанием быть верным трем неядерным принципам: не обладать ядерным оружием, не ввозить его в страну и не производить. Между тем впервые в траурных мероприятиях приняли участие генсек ООН Пан Ги Мун и представители США.