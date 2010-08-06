В Японии проходит день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

В Парке мира Хиросимы состоялось выступление премьер-министра Японии Наото Кана. Глава правительства обратился к собравшимся с обещанием быть верным трем неядерным принципам: не обладать ядерным оружием, не ввозить его в страну и не производить. Между тем впервые в траурных мероприятиях приняли участие генсек ООН Пан Ги Мун и представители США.
Соединенные Штаты 6 августа 1945г. сбросили на японскую Хиросиму урановую бомбу «Малыш. Результат атаки был внушительным: на площади около 12 кв. км 60% зданий было превращено в пыль, остальные разрушены. Город перестал существовать. В результате атомного удара погибли 240 тыс. и пострадали 163 тыс. человек - жителей города и близлежащих деревень. Население города на момент ядерной атаки насчитывало около 400 тыс. человек.
В Хиросиме были зарегистрированы все виды болезней, вызванных действием радиации: лейкемия, катаракта, пластическая анемия. И сегодня процент больных раком в городе в 10 раз больше, чем в среднем по Японии.
Спустя три дня, 9 августа 1945г., США сбросили на Нагасаки пятитонную плутониевую бомбу, которую назвали «Толстяк». В результате взрыва сразу погибли около 73 тыс. человек, еще 35 тыс. умерли после долгих мучительных болезней.
Бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки остаются первым и последним в истории человечества случаем боевого применения ядерного оружия.