Судебный пристав в рабочее время спас полуторагодовалого малыша

, в Пермском крае судебный пристав спас жизнь полуторагодовалому малышу. Случай произошел в поселке Теплая Гора Горнозаводского района. Во время исполнительных действий приставы заметили, как по карнизу открытого окна на втором этаже дома разгуливает маленький ребенок возрастом на вид чуть более года.

Опасаясь, что малыш может не удержаться, представители закона бросились в квартиру. Войдя в помещение, приставы увидели, что родители ребенка оба пьяны и крепко спят. Ребенок был снят с карниза судебным приставом по розыску Владимиром Германом. После чего приставы незамедлительно уведомили о случившемся инспектора по делам несовершеннолетних, а также участкового уполномоченного милиции, которые и занялись установлением личностей нерадивых родителей.