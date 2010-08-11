Пермячка утверждает, что бывший сотрудник прокуратуры протаранил ее машину

Автомобилистка считает, что отрудники ГИБДД не стараются найти виновного в аварии, поскольку он занимал высокий пост в правоохранительных органах, сообщает «Эхо Перми». При этом в ГИБДД Свердловского района заверили, что «ничего заминать не собираются». Наталья Ткаченко говорит, что после ДТП машинастояла во дворе «губернаторского» дома на улице Красноармейской. Кто находился за рулем джипа в момент аварии в ГИБДД точно не подтвердили.