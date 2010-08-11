Пермячка утверждает, что бывший сотрудник прокуратуры протаранил ее машину
11 августа 2010, 02:29
Автолюбительница Наталья Ткаченко уверена, что дело в отношении Юрия Сычева, бывшего замруководителя краевого СУ СКП, «замнут».
По словам Натальи Ткаченко, в минувшее увоскресенье она попала в аварию, виновником которой является бывший замруководителя краевого СУ СКП Юрий Сычев. ДТП произошло на улице Сибирская – в Honda Jazz, за рулем которой находилась Наталья, врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, причем водитель предпочел с места аварии скрыться. Наталья и ее пассажирка получили травмы.
Автомобилистка считает, что отрудники ГИБДД не стараются найти виновного в аварии, поскольку он занимал высокий пост в правоохранительных органах, сообщает «Эхо Перми». При этом в ГИБДД Свердловского района заверили, что «ничего заминать не собираются». Наталья Ткаченко говорит, что после ДТП машинастояла во дворе «губернаторского» дома на улице Красноармейской. Кто находился за рулем джипа в момент аварии в ГИБДД точно не подтвердили.
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