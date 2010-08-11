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Posted 11 августа 2010, 06:55

Published 11 августа 2010, 06:55

Modified 2 марта 2023, 16:24

Updated 2 марта 2023, 16:24

Телеканал Disney теперь появился и в России

11 августа 2010, 06:55
Российские дети и подростки будут вести информационно-развлекательные передачи.
В России начал вещание детский кабельный телеканал Disney Channel. Вещание началось 10 августа 2010 года в 18:00 с трехминутного ролика о программах телеканала и продолжилось показом мультфильма «В поисках Немо». В течение первых двух дней работы на Disney Channel не будет рекламных блоков.
В основном сетка вещания канала Disney будет состоять из классических анимационных лент компании, а также из современных сериалов и фильмов. В частности, канал будет транслировать популярный американский сериал «Ханна Монтана» и сериал российского производства «Приколы на переменке». Помимо этого на Disney Channel будут информационно-развлекательные передачи, которые будут вести российские дети и подростки, а также передачи для самых маленьких.
Сигнал Disney Channel передают 350 кабельных операторов, в том числе «НТВ+» и «Система». Одновременно с запуском вещания канала началась и работа сайта Disney Channel.
Disney Channel был основан в США в 1983 году. Канал работает на 30 языках в 160 странах, в том числе в Великобритании, Японии, Бразилии, ЮАР, Сербии, Индии и Индонезии.
#Общество#Россия#Телеканал
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