Телеканал Disney теперь появился и в России

В России начал вещание детский кабельный телеканал Disney Channel. Вещание началось 10 августа 2010 года в 18:00 с трехминутного ролика о программах телеканала и продолжилось показом мультфильма «В поисках Немо». В течение первых двух дней работы на Disney Channel не будет рекламных блоков.

В основном сетка вещания канала Disney будет состоять из классических анимационных лент компании, а также из современных сериалов и фильмов. В частности, канал будет транслировать популярный американский сериал «Ханна Монтана» и сериал российского производства «Приколы на переменке». Помимо этого на Disney Channel будут информационно-развлекательные передачи, которые будут вести российские дети и подростки, а также передачи для самых маленьких.

Сигнал Disney Channel передают 350 кабельных операторов, в том числе «НТВ+» и «Система». Одновременно с запуском вещания канала началась и работа сайта Disney Channel.