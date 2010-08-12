Одно из старинных зданий Перми отмечает сегодня праздник

159 лет назад, 12 августа 1851 года американский изобретатель Исаак Зингер запатентовал швейную машину. Хотя первый патент на швейный станок был выдан в Англии еще в 1790 году, затем в Австрии в 1819 году, в США в 1826 и во Франции в 1830 году, все существовавшие на тот момент устройства были громоздкими, неудобными в работе и обслуживании.
Зингер занялся усовершенствованием швейной машинки американского конструктора Орсона Фелпса, которая была намного меньше и проще существовавших устройств, но из-за неудачной конструкции узла «игла-челнок» нитки в ней часто запутывались. Он задумался над устранением этого недостатка и добился этого всего за 10 дней.
Зингер расположил челнок горизонтально (нить перестала запутываться), предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы (это позволило делать непрерывный шов); снабдил машинку ножной педалью для привода, дав возможность швее работать с тканью двумя руками. Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машинки на долгие годы.
И хотя к концу 2000 года компания «Зингер» обанкротилась, не сумев выдержать конкуренции с молодыми гигантами индустрии высоких технологий, это имя знает практически каждый человек, а машинки Зингера все еще продолжают верно служить своим хозяевам во многих странах мира.
Все знают здание фирмы «Зингер» в Санкт-Петербурге, которое органично вписывается в панораму невского проспекта. Сейчас в этом здании находится всем известный Дом книги. Но и в Перми компания оставила свой след. В доме Колпакова-Аксёнова, который находится по адресу Сибирская, 10, среди прочих торговых рядов находился и магазин компании «Зингер».