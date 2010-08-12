Одно из старинных зданий Перми отмечает сегодня праздник

159 лет назад, 12 августа 1851 года американский изобретатель Исаак Зингер запатентовал швейную машину. Хотя первый патент на швейный станок был выдан в Англии еще в 1790 году, затем в Австрии в 1819 году, в США в 1826 и во Франции в 1830 году, все существовавшие на тот момент устройства были громоздкими, неудобными в работе и обслуживании.