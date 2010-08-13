Из-за невнимательности родителей в Перми пострадало два ребенка

Сразу два случая, в которых пострадали маленькие дети, произошло в Перми 12 августа. Как сообщила пресс-служба УВД по г. Перми, 12 августа в Свердловском районе города из окна первого этажа дома по улице Таборская выпал полуторогодовалый малыш.

Ребенок остался без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал с первого этажа. С ушиьами и ссадинами головы он был доставлен в больницу. Примерно в это же время в Орджоникидзевском районе девочка такого же возраста осталась без присмотра родителей и выпила пятновыводитель. С диагнозом «острое отравление бытовой химией» она была доставлена в больницу.