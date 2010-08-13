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Posted 13 августа 2010, 08:12

Published 13 августа 2010, 08:12

Modified 2 марта 2023, 16:24

Updated 2 марта 2023, 16:24

Из-за невнимательности родителей в Перми пострадало два ребенка

13 августа 2010, 08:12
Полуторагодовалая девочка отравилась бытовой химией, а ее ровесник выпал из окна первого этажа.
Сразу два случая, в которых пострадали маленькие дети, произошло в Перми 12 августа. Как сообщила пресс-служба УВД по г. Перми, 12 августа в Свердловском районе города из окна первого этажа дома по улице Таборская выпал полуторогодовалый малыш.
Ребенок остался без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал с первого этажа. С ушиьами и ссадинами головы он был доставлен в больницу. Примерно в это же время в Орджоникидзевском районе девочка такого же возраста осталась без присмотра родителей и выпила пятновыводитель. С диагнозом «острое отравление бытовой химией» она была доставлена в больницу.
#Происшествия#Несчастный случай
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