Китайцы прячут от властей почти половину доходов

Китайские домохозяйства скрыли от государства около 9,4 триллиона юаней (1,4 триллиона долларов) доходов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование банка Credit Suisse. При этом 80 процентов нелегальных доходов приходится на богатейших людей страны - сообщает

Согласно исследованию, средний доход городского домохозяйства в Китае в год составляет 32,154 тысячи юаней. Это на 90 процентов больше, чем показывают официальные данные.

При этом 10 процентов самых богатых домохозяйств КНР имеют средний доход в размере 139 тысяч юаней, что в три раза превышает официальные данные. 10 процентов самых бедных зарабатывают 5350 юаней — всего лишь на 13 процентов больше правительственной оценки.

«Серые доходы» китайцы получают самыми разными способами. К примеру, широко распространены подарки чиновникам на свадьбах, откаты на строительных проектах и прибыль от продажи земель.

Исследование было проведено в 2009 году. В его ходе было опрошено около 4 тысяч домохозяйств из самых разных слоев общества. В опросе приняли участие 64 города и 19 провинций страны.

Цифры показывают, что местные чиновники накапливают весьма солидные суммы денег. В Китае об этом узнают, как правило, из многочисленных коррупционных скандалов. К примеру, в апреле 2010 года на 20 лет был лишен свободы чиновник департамента горнодобывающей промышленности провинции Шаньси Хао Пенъюнь. Он незаконно присвоил себе 305 миллионов долларов.

Бороться с налоговыми уклонистами китайские власти пока не спешат — доходы от налогообложения физических лиц приносят бюджету не более 10% средств. «Основной причиной массового уклонения от уплаты налогов в Китае является очень высокая ставка — в среднем граждане отдают властям порядка 40% доходов, — пояснил