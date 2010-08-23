Марат Гельман ждет от пермского экономического форума сенсаций

директор Пермского музея современного искусства "PERMM" Марат Гельман, он рассчитывает, что на VI Пермском Экономическом Форуме прозвучит ряд "сенсационных" докладов.
По его словам, "несмотря на то, что все читают одни и те же книжки", важно ощущение того, что "новая экономика реально новая экономика", ведь, например, кино сегодня более доходная по объемам отрасль, чем добыча угля, а креативный пласт дает 7 % валового мирового дохода, в то время как сельское хозяйство только 4 %.
Марат Гельман:
Какие-то вещи мы должны знать, потому что многие люди все еще сидят и думают - деньги - это завод или нефтяная вышка, а вот, условно говоря, медиа еще не воспринимается как бизнес, хотя это уже большой бизнес.
Гельман уточнил, что это первый экономический форум, который будет посвящен экономике культуры. При этом пройдет мероприятие в новом формате, что решит проблему предыдущих форумов которые "повторялись и начали повторять сами себя". Форум-2010, по его мнению, стараниями продюссера Эдуарда Боякова станет неповторимым, и "переедет" из Демидково в Пермь.
Марат Гельман:
Почему? Раз форум посвящен культуре - надо делать хорошую культурную программу для гостей форума, а в Демидково можно только пляски организовать.
Риск же, по его словам, только в одном. Так как форум перенесли из Демидково в город, то потребуются дополнительные усилия, "чтоб людей концентрировать, чтоб они не растекались по городу". А дождливая погода установившаяся сейчас в Перми Марата Гельмана не пугает и он надеется, что будет "какой-то дождик". "Сейчас уже поменялись представления о том, что такое хорошая погода. Идет дождик - хорошая погода" - пояснил он.
Напомним, что VI Пермский Экономический Форум, пройдет 17-18 сентября 2010 года, и будет посвящен взаимосвязи новой экономики и культурной политики.