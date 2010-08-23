Марат Гельман ждет от пермского экономического форума сенсаций

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директор Пермского музея современного искусства "PERMM" Марат Гельман, он рассчитывает, что на VI Пермском Экономическом Форуме прозвучит ряд "сенсационных" докладов.

По его словам, "несмотря на то, что все читают одни и те же книжки", важно ощущение того, что "новая экономика реально новая экономика", ведь, например, кино сегодня более доходная по объемам отрасль, чем добыча угля, а креативный пласт дает 7 % валового мирового дохода, в то время как сельское хозяйство только 4 %.

Марат Гельман:

Какие-то вещи мы должны знать, потому что многие люди все еще сидят и думают - деньги - это завод или нефтяная вышка, а вот, условно говоря, медиа еще не воспринимается как бизнес, хотя это уже большой бизнес.

Гельман уточнил, что это первый экономический форум, который будет посвящен экономике культуры. При этом пройдет мероприятие в новом формате, что решит проблему предыдущих форумов которые "повторялись и начали повторять сами себя". Форум-2010, по его мнению, стараниями продюссера Эдуарда Боякова станет неповторимым, и "переедет" из Демидково в Пермь.

Марат Гельман:

Почему? Раз форум посвящен культуре - надо делать хорошую культурную программу для гостей форума, а в Демидково можно только пляски организовать.

Риск же, по его словам, только в одном. Так как форум перенесли из Демидково в город, то потребуются дополнительные усилия, "чтоб людей концентрировать, чтоб они не растекались по городу". А дождливая погода установившаяся сейчас в Перми Марата Гельмана не пугает и он надеется, что будет "какой-то дождик". "Сейчас уже поменялись представления о том, что такое хорошая погода. Идет дождик - хорошая погода" - пояснил он.