«Панночка» откроет 23-й сезон театра «У Моста»

Самый мистический театр Перми откроет очередной сезон соответствующим спектаклем: «У Моста» в течение августа трижды (23, 24 и 25 августа) покажет полюбившуюся пермякам «Панночку». Кстати сказать, которая в этом году отмечает свое двадцатилетие.
Стоит сказать, что к новому сезону театр подготовил несколько сюрпризов. Главный из них — совместная работа с польским режиссером Кшиштофом Занусси, который приметил пермскую труппу еще в 2009-м году. Занусси будет помогать коллективу «У моста» в постановке пьесы «Предательство» по произведению английского драматурга Гарольда Пинтера. В июле поляк принимал пермяков в своей личной резиденции, где прошло несколько репетиций. «Предательство» планируется к показу на пермской сцене в конце года.
Кроме того, уже в сентябре театр отправится в большой фестивальный тур Одесса - Брест – Владимир - Ростов, где будут показаны такие полюбившиеся пермским зрителям спектакли, как «Женитьба», «Панночка», а также лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» - «Калека с Инишмана» М. МакДонаха.