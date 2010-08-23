«Панночка» откроет 23-й сезон театра «У Моста»

Стоит сказать, что к новому сезону театр подготовил несколько сюрпризов. Главный из них — совместная работа с польским режиссером Кшиштофом Занусси, который приметил пермскую труппу еще в 2009-м году. Занусси будет помогать коллективу «У моста» в постановке пьесы «Предательство» по произведению английского драматурга Гарольда Пинтера. В июле поляк принимал пермяков в своей личной резиденции, где прошло несколько репетиций. «Предательство» планируется к показу на пермской сцене в конце года.

