Валерий Чупраков: мы выступаем за спортивные принципы

Накануне в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что матч 19 тура чемпионата России по футболу между «Амкаром» и «Ростовом» будет договорным. Подозрения общественности вызвало странное поведение букмекеров, оценивающих шансы пермяков на победу намного выше ростовчан. И это при том, что «Амкар» идет сейчас на

14-м

месте, а «Ростов» — на

5-м.



Как пишет

, болельщики на некоторых форумах уже с полной уверенностью призывают ставить все сбережения на победу пермского клуба. Букмекеры тем временем снижают коэффициенты или вовсе отменяют ставки на эту игру. По версии издания, подобная уверенность болельщиков и букмекеров связана с тем, что «Ростов» должен отдать долг «Амкару» за ничью в последнем туре прошлого сезона, благодаря которой клуб с берегов Дона остался в премьер-лиге. Слухи, которые сопровождают грядущий матч, дошли и до президента «Амкара» Валерия Чупракова. На

«Амкара» он опубликовал свое обращение к болельщикам.



Валерий Чупраков:

- Я давно предполагал, что наш клуб окажется втянутым в околофутбольные интриги. И вот это произошло. Люди, позволившие себе поставить под сомнение репутацию нашего клуба, сделали это в «очень подходящий» момент. Сейчас «Амкар» находится в сложной турнирной ситуации, когда каждое очко на вес золота. Видимо, кому-то выгодно еще больше ее усугубить. Обрушив в наш адрес такие обвинения, автор заявления, таким образом, исключает возможность честной победы «Амкара» на своем родном стадионе. Получается, что для того, чтобы сохранить свою честь и достоинство, 28 августа при своих болельщиках «Амкар» должен проиграть.

По мнению президента, такого рода обвинения дискредитируют «не пермский клуб, а весь чемпионат», тем более на фоне обострившейся борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе.



Валерий Чупраков:

- Пермский клуб существует уже 16 лет, все это время мы ставим превыше всего свое доброе имя и деловую репутацию. Мы никогда не принимали участие в договорных матчах, и как бы сложно не складывался для нас нынешний сезон, мы выступаем только за спортивные принципы ведения борьбы. Надеюсь, что подобные заявления в средствах массовой информации только стимулируют наших игроков, для того чтобы добиться уверенной и бескомпромиссной победы в предстоящем поединке.

Между тем, как сообщает официальный сайт «Ростова», в предстоящем матче в Перми не смогут сыграть из-за дисквалификации четыре футболиста: Живанович, Блатняк, Гацкан и Адамов. Еще четверо — Калачев, Хонг, Иванов и Валикаев — не выйдут на поле из-за травм.

Кстати говоря, матч «Амкар» — «Ростов» смогут бесплатно посетить студенты. Для этого необходимо подойти в пресс-центр клуба, находящийся по адресу Куйбышева, 95, предъявить студенческий билет и получить бесплатный флаер для прохода на

13-й